OTTAWA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada est fier que ses trois musées nationaux d'Ottawa fassent partie de l'incroyable liste d'expériences culturelles et de destinations d'exception offertes dans le programme d'accueil des nouveaux arrivants. Ce partenariat, à l'aide de l'application Canoo, offre maintenant un meilleur accès au Musée de l'agriculture du Canada, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et au Musée des sciences et de la technologie du Canada aux nouveaux arrivants.

En tant que partenaire d'accueil des nouveaux arrivants, les membres de Canoo pourront maintenant profiter d'un accès gratuit et réduit aux musées d'Ingenium pendant au moins cinq ans afin qu'ils puissent se plonger dans l'histoire des sciences et de l'innovation du Canada. Tous les résidents permanents récents et les nouveaux citoyens peuvent découvrir le meilleur de ce que le Canada a à offrir en téléchargeant l'application gratuite de Canoo.

Établie et gérée par l'Institut pour la citoyenneté canadienne, Canoo a accueilli plus de 600 000 membres nouveaux arrivants. Donner un meilleur accès aux musées nationaux d'Ingenium permet aux nouveaux arrivants du Canada de découvrir les histoires des gens et des communautés qui ont façonné notre incroyable histoire d'innovation, et d'inspirer une nation de collaborateurs, de communicateurs et des chercheurs chevronnés. Les musées d'Ingenium touchent à tout, de la terre à l'espace, et suscitent l'émerveillement à l'aide d'expériences sensorielles qui immergent les visiteurs de tous âges dans les innombrables liens qu'ont les sciences et la technologie avec notre vie quotidienne.

« Ingenium est ravi de s'associer à Canoo pour rendre nos trois musées nationaux plus accessibles aux nouveaux arrivants du Canada grâce à Canoo. Nos musées sont des espaces de découverte inspirants qui favorisent un sentiment d'appartenance et d'engagement communautaire. Nos collections et nos programmes sont en constante évolution pour refléter une vaste gamme d'expériences et de perspectives qui, nous espérons, inspirent tous les visiteurs. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« Le réseau de partenaires de Canoo s'engage à promouvoir un Canada où les nouveaux arrivants ressentent un véritable sentiment d'appartenance. Ingenium, sur ses trois sites, élève encore plus cet engagement en devenant un fier partenaire du programme d'accueil des nouveaux arrivants de Canoo, offrant ainsi encore plus d'avantages aux nouveaux arrivants. La prospérité du Canada ne dépend pas seulement des nouveaux arrivants, mais aussi de leur capacité à rester et à s'épanouir. Ce qu'Ingenium offre aux nouveaux arrivants par l'entremise de Canoo s'étend au-delà du soutien. Il s'agit d'un investissement dans la promesse de la diversité, de l'habilitation et d'un avenir commun fondé sur l'inclusion. »

- Daniel Bernhard, chef de la direction, Institut pour la citoyenneté canadienne

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

À propos de l'Institut pour la citoyenneté canadienne

L'ICC est un organisme de bienfaisance national qui aide les nouveaux arrivants à s'intégrer à la vie canadienne afin qu'ils restent et deviennent des citoyens, non seulement sur le passeport, mais dans leur cœur. Nous faisons avancer cette mission en réalisant des travaux de recherche uniques et fascinants en matière de politique publique, en organisant de meilleures cérémonies de citoyenneté partout au Canada, et à l'aide du laissez-passer de Canoo, une application mobile prisée qui donne un accès gratuit et réduit aux nouveaux résidents permanents et aux nouveaux citoyens canadiens à plus de 2 000 des meilleures expériences culturelles et de plein air du Canada, en plus d'offres de voyage exceptionnelles et exclusives parmi les plus grandes marques.

