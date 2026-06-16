Infrastructures municipales : Il est temps de passer de la réflexion à l'action

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, a pris part à la journée de réflexion du gouvernement du Québec portant sur le coût et le financement des infrastructures municipales en compagnie d'une vingtaine de mairesses et maires.

Partout au Québec, les municipalités font face à une réalité incontournable : leurs infrastructures vieillissent plus rapidement que leur capacité de les financer. Le diagnostic est clair et largement documenté. Le rapport « Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose », coprésidé par Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau, conclut que le modèle actuel n'est plus viable.

Le déficit de maintien des infrastructures d'eau atteignait 50 milliards de dollars en 2025 et pourrait presque doubler d'ici dix ans. À cela s'ajoute un besoin croissant d'adaptation aux changements climatiques, évalué à au moins 2 milliards de dollars par année jusqu'en 2055. Déjà, certaines municipalités doivent freiner leur développement faute de capacité de leurs réseaux.

Dans ce contexte, les municipalités ne restent pas les bras croisés. Elles proposent des solutions concrètes, applicables rapidement :

Regrouper les programmes d'aide financière en infrastructures en un transfert général, stable et prévisible dans le temps, avec maintien des enveloppes existantes

Alléger les normes et les exigences réglementaires imposées aux municipalités en matière d'infrastructures

Créer un fonds dédié à l'entretien et au maintien des infrastructures municipales

« Le diagnostic est clair et les solutions sont connues. L'investissement d'un milliard de dollars est un pas dans la bonne direction, mais il demeure insuffisant face à un déficit de plus de 50 milliards. Il faut maintenant s'attaquer aux causes structurelles : la hausse des coûts, un modèle de financement dépassé et des normes qui alourdissent les projets. Donnons aux municipalités les leviers pour agir. » a déclaré monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ accueille favorablement la clarification apportée aujourd'hui par la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, madame Pascale Déry, concernant l'orientation gouvernementale en matière d'azote total. L'application de cette norme aurait entraîné des coûts majeurs pour les municipalités québécoises.

À l'approche des prochaines élections générales, les élues et élus municipaux placent les infrastructures au cœur du débat public et appellent les formations politiques à prendre des engagements clairs et structurants, ainsi qu'à poursuivre la mise en œuvre d'un véritable plan d'action.

Dans cette optique, l'UMQ tiendra un Sommet électoral le 18 septembre prochain à Québec. Les chefs et cheffes des principales formations politiques y sont invités à présenter leurs priorités et leurs engagements envers les municipalités.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]