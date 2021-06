OTTAWA, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Tandis que le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19, les Canadiens sont impatients de reprendre les activités qu'ils aiment et d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays mettent en œuvre des solutions créatives pour améliorer la qualité de vie des gens, dès maintenant et après la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est jointe à Vance Badawey, député de Niagara-Centre, et à Chris Bittle, député de St. Catharines, pour annoncer le financement fédéral de projets dans la région de Niagara dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Étaient également présents Sarah Kaufman, directrice générale et conservatrice de la Niagara Historical Society/Musée de Niagara-on-the-Lake, Rita Di Marcantonio, gestionnaire des services de la bibliothèque publique de St. Catharines, Marianne Matthews, présidente de la Légion royale canadienne (filiale no 230), Elisabeth Graham, directrice générale de Heartland Forest Nature Experience, BJ Judy Armstrong, présidente de la Gallery of Players Niagara, et Bryan Rose, directeur général de la Niagara Community Foundation. Les projets annoncés aujourd'hui font partie de plus de 250 projets qui reçoivent un financement à la suite de la première ronde de candidatures.

Des espaces publics sûrs et dynamiques

Le Musée de Niagara-on-the-Lake reçoit un financement fédéral de 10 000 $ pour transformer sa cour en un espace extérieur accueillant, accessible et dynamique dont pourront profiter les visiteurs et le personnel, tout en permettant une distanciation physique. Le financement fédéral permettra au musée de devenir un point d'accès Wi-Fi public, d'ajouter des sièges, d'installer une tente pour permettre aux visiteurs de s'abriter des éléments et d'apporter des améliorations supplémentaires en matière de sécurité afin que la cour puisse devenir un lieu où l'on offrira des programmes adaptés à la COVID-19.

La bibliothèque publique de St. Catharines reçoit plus de 28 000 $ en financement fédéral pour lancer une succursale mobile de la bibliothèque. La succursale mobile permet à la bibliothèque de continuer à prêter du matériel populaire pour tous les âges, notamment des ordinateurs portables, des tablettes et des ressources de STIM. La succursale mobile sert également de point d'accès Wi-Fi et vise à réduire l'isolement social en facilitant les programmes en plein air qui peuvent être réalisés tout en maintenant une distance physique.

La Légion royale canadienne (filiale no 230) reçoit un financement fédéral de 13 000 $ pour adapter ses espaces communautaires afin de favoriser la tenue d'activités récréatives et de loisirs sécuritaires et à distance pour les membres de la communauté, notamment les anciens combattants, les aînés et les personnes vivant avec un handicap. Cela comprend l'achat d'équipement d'exercice assis, la remise à neuf d'un terrain de jeu de fers, l'installation de nouvelles tables de pique-nique pour mieux délimiter et gérer l'espace et l'installation d'un toit sur la scène extérieure où se déroulent les soirées de cinéma en plein air hebdomadaires.

Solutions numériques

Heartland Forest Nature Experience reçoit plus de 24 000 $ de financement fédéral pour promouvoir la participation et l'inclusion des personnes âgées et des personnes handicapées dans les activités de plein air liées à la nature. Les fonds permettront de fournir aux gens de la collectivité les outils dont ils ont besoin pour se sentir en confiance, que ce soit en participant à des promenades guidées ou en explorant la nature de manière autonome, grâce à des points d'accès Wi-Fi, des cartes de sentiers interactives en braille et des applications mobiles.

La Gallery of Players of Niagara reçoit un financement fédéral de plus de 11 000 $ pour organiser une série de concerts virtuels et de programmes numériques qui seront mis gratuitement à la disposition du public, y compris des résidents des foyers locaux pour personnes âgées. Ce projet vise à offrir de la musique à ceux qui ont des problèmes de mobilité ou qui ont pu se sentir particulièrement isolés pendant la pandémie. Il soutient également les arts et les artistes dont la capacité à travailler et à se produire en public a été fortement limitée en raison de la COVID-19.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19.

La deuxième ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est en cours, et la période de soumission des demandes de financement prendra fin le 25 juin 2021, à 17 h (HNP). Les demandeurs peuvent soumettre une demande de financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles.

Citations

« Les collectivités de tout le pays ont été touchées de façon disproportionnée par les répercussions de la COVID-19, et le Musée de Niagara-on-the-Lake, la bibliothèque publique de St. Catharines, la filiale no 230 de la Légion royale canadienne, Heartland Forest Nature Experience et la Gallery of Players Niagara s'efforcent de combler les lacunes. Le financement fédéral accordé par l'entremise de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé aidera les organismes de la région de Niagara à répondre à la demande croissante de lieux accessibles où les gens peuvent se rassembler à l'extérieur en toute sécurité et contribuera à créer un meilleur accès à Internet, une ressource essentielle dans notre monde numérique en constante évolution. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie des projets partout au Canada qui permettent de bâtir des collectivités plus inclusives et d'assurer une meilleure qualité de vie aux Canadiens, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de COVID-19 a sans aucun doute occasionné des difficultés non seulement pour les collectivités de Niagara-Centre, mais aussi pour celles de tout le Canada. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que nous soutenions les organismes communautaires qui contribuent à la réussite et à la résilience de nos quartiers. Le financement alloué à divers projets locaux dans le cadre de l'Initiative pour des collectivités en santé aura d'importantes répercussions positives sur la force de nos collectivités et la qualité de vie de leurs résidents. »

Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les organisations sont en mesure d'offrir des programmes. Dans la région de Niagara, les groupes et organismes communautaires ont fait un travail incroyable en innovant dans le cadre de leurs programmes afin de pouvoir continuer de servir nos collectivités. Il est important que le gouvernement du Canada appuie ces efforts et, par l'entremise de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, nous fournirons du soutien et des ressources aux organismes locaux afin qu'ils puissent continuer à offrir d'excellents programmes en toute sécurité. »

Chris Bittle, député pour St. Catharines

« Grâce à la subvention accordée par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative pour des collectivités en santé, nous avons amélioré notre cour intérieure au profit de la communauté de Niagara-on-the-Lake (NOTL). Grâce à l'ajout d'une grande tente, de bancs et d'une connexion Wi-Fi gratuite, nous sommes en mesure d'offrir un lieu de détente où de nombreuses personnes peuvent se rendre en toute sécurité avec leurs amis! Cela nous a permis de créer de nouveaux services communautaires et de nous adapter aux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la COVID-19. »

Sarah Kaufman, directrice générale et conservatrice de la Niagara Historical Society/Musée de Niagara-on-the-Lake

« La bibliothèque publique de St. Catharines est fière d'être l'un des bénéficiaires de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, pour la création d'une succursale mobile de bibliothèque. La succursale mobile prolonge physiquement la bibliothèque dans la collectivité en offrant des documents populaires à emprunter pour tous les âges et en mettant à disposition des ressources numériques. Plus important encore, la succursale mobile de la bibliothèque offre un accès équitable aux services et aux programmes aux gens de la collectivité qui ont été touchés par la COVID-19, et profitera en permanence à tous les gens de St. Catharines. »

Rita Di Marcantonio, gestionnaire des services de la bibliothèque publique de St. Catharines

« La Gallery of Players of Niagara est honorée de participer à l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Grâce à ce financement, notre organisme sera en mesure d'offrir gratuitement une série de concerts virtuels enregistrés par des professionnels au cours de la saison 2021-2022 dans neuf maisons de soins de longue durée et de retraite de la région de Niagara, afin de partager la joie de la musique avec les résidents dans leur environnement familier et sécuritaire. Chaque concert est agrémenté d'entretiens et de conversations avec les interprètes, de discussions sur la musique et de commentaires éclairants. Ce programme pilote remplit non seulement la mission des Gallery Players, qui consiste à enrichir le monde par des présentations intimes et variées de musique de chambre, mais il servira également de base au développement d'un programme de sensibilisation complet et permanent au sein de la collectivité. »

B.J. Judy Armstrong, présidente, The Gallery of Players Niagara

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des organismes de l'Ontario, afin de rassembler les gens dans nos collectivités, en personne ou par voie numérique, tout en respectant les mesures de santé publique. Ces projets nous montrent la créativité et l'ingéniosité des collectivités lorsqu'elles créent des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens de se connecter et d'avoir accès aux espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles de 5 000 $ à 250 000 $ qui relèvent de l'un des trois thèmes principaux suivants : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Dans le cadre de la première ronde de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, Infrastructure Canada a financé 102 projets d'une valeur de plus de 4 millions de dollars en Ontario .

. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada . Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés.

. Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , Infrastructure Canada a approuvé plus de 14,4 milliards de dollars pour plus de 3 940 projets en Ontario .

Liens connexes

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Portail des demandes

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected] ; Jacqueline Reid, Gestionnaire, Communications, Fondations communautaires du Canada, 647-901-5225, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca