OTTAWA, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'Infrastructure Canada accepte les demandes de financement pour de nouveaux projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Ce financement soutiendra des projets qui visent la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes et qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et à atténuer les risques climatiques.

Les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé peuvent demander un financement. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Dans le cadre du plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, lancé en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation (SNA), on a alloué un financement supplémentaire de 489,1 millions de dollars au FAAC. Ce financement supplémentaire, combiné au reste du financement du programme, permet de mettre un montant total de 1 milliard de dollars à la disposition des projets.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut permettre d'économiser jusqu'à 15 dollars en coûts futurs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Partout au pays, les Canadiens subissent les effets des changements climatiques, mais ils savent faire preuve de résilience, d'innovation et d'ingéniosité. En collaboration avec les collectivités, les grandes comme les petites, nous investissons afin d'aider à protéger les collectivités, les entreprises et les familles contre les futures catastrophes naturelles. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Les demandeurs intéressés peuvent visiter la page suivante : Infrastructure Canada - Fonds d'adaptation et d'atténuation en matière de catastrophes : Guide du demandeur pour consulter le Guide du demandeur du FAAC.

- Fonds d'adaptation et d'atténuation en matière de catastrophes : Guide du demandeur pour consulter le Guide du demandeur du FAAC. Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a engagé près de 3,4 milliards de dollars dans le cadre du FAAC. À ce jour, plus de 2,27 milliards de dollars ont été annoncés au titre du FAAC pour 78 projets d'infrastructure qui aident les collectivités à mieux se préparer et à mieux résister aux impacts potentiels des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

