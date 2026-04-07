Infractions majeures à la réglementation sur les heures de conduite et de repos : plus de 6 000 $ en constats remis

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Jeudi dernier, au poste de contrôle de Stoneham, dans la Capitale-Nationale, des contrôleurs routiers ont intercepté un véhicule lourd appartenant à une entreprise de la région de Montréal. Lors de l'intervention, une vérification approfondie des rapports d'activités enregistrés par le dispositif de consignation électronique a été effectuée par les agents.

L'analyse a permis de constater que, du 28 au 29 mars derniers, le conducteur du véhicule avait effectué un quart de travail de plus de 32 heures consécutives sans avoir pris la période minimale de repos de 8 heures exigée par la réglementation. De plus, au cours de ce même quart de travail, il a conduit après avoir dépassé 14 heures de travail, pour un total d'environ 10 heures de conduite non consécutives en infraction.

La vérification a également révélé la présence d'un conducteur de relève non déclaré. Celui-ci avait, pour ces mêmes journées, le même quart de travail, et il a lui aussi conduit après avoir dépassé 14 heures de travail, pour une durée approximative de 3 heures.

Au total, ce sont 8 constats d'infraction qui ont été remis pour la déclaration de renseignements inexacts ainsi que pour le non-respect des heures de conduite et de repos, pour un montant avoisinant 6 000 $.

Contrôle routier Québec (CRQ) rappelle que le respect des heures de conduite et de repos est essentiel afin d'assurer la sécurité routière, de prévenir la fatigue au volant et de protéger l'ensemble des usagers de la route.

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de personnes et de biens.

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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