TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) est heureuse d'annoncer le lancement du Programme d'apprentissage en santé numérique, qui propose des ressources destinées à faire mieux comprendre la santé numérique et à offrir une meilleure expérience de soins aux Canadiens.

Selon un récent sondage, 84 % des Canadiens affirment qu'ils seraient prêts à utiliser les technologies pour s'occuper de leur santé, et les 8 Canadiens sur 10 qui ont déjà utilisé les technologies de santé ont dit être mieux en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. Malgré leur grand intérêt pour la santé numérique, seuls 54 % d'entre eux savent quelles sont les ressources de santé accessibles et seuls 51 % savent distinguer les ressources de santé de bonne qualité de celles qui ne le sont pas.

Le Programme d'apprentissage en santé numérique vise à combler ces lacunes. Dans un premier temps, le Programme offrira des outils sur divers sujets, notamment les soins virtuels, l'accès aux données médicales, la sécurité et la protection des renseignements personnels, ainsi qu'une attitude proactive à l'égard de sa santé. Ce matériel sera publié en plusieurs langues afin de sensibiliser le plus grand nombre de communautés possibles à la santé numérique.

Ces sujets d'apprentissage ont été jugés prioritaires au terme d'une analyse environnementale rigoureuse et de vastes consultations avec des organisations de la santé, des organismes communautaires et les patients, leur famille et leurs proches aidants. Le Programme permettra aux Canadiens de mieux comprendre la santé numérique en les informant sur les services de soins virtuels qui s'offrent à eux, de même que sur les moyens d'y accéder et de les utiliser de manière appropriée. Grâce à une meilleure connaissance de la santé numérique, les gens pourront mieux prendre soin de leur santé et utiliser avec plus d'aisance les solutions de soins virtuels.

« La pandémie a grandement accéléré les progrès en santé numérique, en plus de montrer aux gens à quel point la santé numérique est importante et utile, explique Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. La plupart des Canadiens souhaitent intégrer des outils de santé numériques dans leur expérience de soins. Le Programme d'apprentissage en santé numérique, qui répond aux attentes de nos partenaires nombreux et diversifiés, contribuera certainement à optimiser leur expérience. »

Inforoute s'est également associée à Excellence en santé Canada (ESC) pour lancer une initiative complémentaire -- le projet de gestion du changement pour les cliniciens -- destinée à fournir aux professionnels de la santé et à leur personnel administratif la formation et les outils dont ils ont besoin pour adopter et dispenser des soins virtuels sûrs et de grande qualité.

Découvrez le Programme d'apprentissage en santé numérique et explorez-en les ressources ici : www.infoway-inforoute.ca/fr/patients-familles-et-proches-aidants/apprentissage-en-sante-numerique.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous à www.infoway-inforoute.ca/fr.

