La collection d'articles numériques du JMIR d'Inforoute regroupe des textes de plusieurs revues scientifiques et comprend des articles évalués par des pairs et corédigés par Inforoute, ainsi que des rapports sur des recherches financées par Inforoute émanant d'autres organisations, d'universitaires et de chefs de file en santé numérique des provinces et des territoires du Canada. Le plus récent article de cette collection porte sur les soins virtuels durant la pandémie de COVID-19 , sujet tout à fait d'actualité

« Cette étude à propos de l'expérience canadienne des soins virtuels depuis les débuts de la pandémie offre un aperçu essentiel des défis et des occasions dont s'accompagne ce modèle de soins, précise Simon Hagens, directeur principal de l'Analytique du rendement d'Inforoute. Ses résultats vont être précieux pour les décideurs, qui pourront les utiliser pour déterminer comment mettre à profit les soins virtuels ou leur donner de l'ampleur après la pandémie; nous sommes fiers de collaborer avec JMIR pour en élargir la diffusion. »

Neurologue à Kingston, en Ontario, et coauteur de l'article intitulé « Patient Care During the COVID-19 Pandemic: Use of Virtual Care », le Dr Ramana Appireddy abonde dans le même sens : « Ce type de recherche a une immense valeur, d'autant plus que ses résultats ont été validés par des pairs, affirme-t-il. Mais il nous faut nous assurer que les décideurs y ont accès : sa publication dans une revue aussi respectée que le Journal of Medical Internet Research est une excellente façon d'y parvenir. »

« Pour assurer toute la souplesse voulue, nous concluons de plus en plus d'ententes d'adhésion avec des universités, bibliothèques, organismes de financement et autres organisations qui appuient notre modèle de publication fondé sur le libre accès et la science accessible à tous, précise le Dr Gunther Eysenbach, professeur d'informatique de la santé à l'Université de Victoria et éditeur chez JMIR Publications. La collaboration avec Inforoute s'inscrit exactement dans le genre de partenariats que nous souhaitons conclure afin d'assurer la diffusion d'une information scientifique de grande qualité. »

La collection numérique d'Inforoute comprend également des articles revus par des pairs sur une panoplie d'autres sujets ayant trait à la santé numérique, par exemple le sexe et le genre dans les dossiers de santé électroniques , la valeur de l'accès des citoyens aux services de santé numériques et les services en santé mentale accessibles sur le Web .

« Avec l'aide de chercheurs de partout au Canada, nous bâtissons un solide fonds de données probantes au sujet de la valeur, des avantages, des défis et des débouchés relatifs à la santé numérique, explique Simon Hagens. La pandémie a fait ressortir l'importance de cette recherche et le rôle qu'elle joue dans l'amélioration des résultats en santé des Canadiens; la perspective de voir grandir notre relation avec JMIR est donc très réjouissante. »

Le partenariat conclu entre JMIR Publications et Inforoute Santé du Canada est un excellent exemple de collaboration canadienne qui appuie la recherche de pointe, l'examen par les pairs et la publication d'articles de qualité ainsi que la concrétisation et la diffusion des connaissances en vue de leur donner un impact mondial.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca .

À propos de JMIR Publications

JMIR Publications ( www.jmirpublications.com ) est un grand éditeur d'articles numériques en libre accès destinés à des revues universitaires et d'autres produits de communication scientifique en médecine, santé et technologie. Sa publication porte-étendard, le Journal of Medical Internet Research, est la plus grande revue sur la santé numérique au monde par sa qualité et sa visibilité dans la catégorie de l'informatique médicale, et la plus grande du domaine. Le Journal aborde des sujets comme les technologies émergentes, les appareils médicaux, les applis, l'ingénierie, la télésanté, les applications informatiques d'éducation des patients, la prévention des maladies, la santé des populations ainsi que les soins cliniques; il est lu par des cliniciens, des auxiliaires professionnels en santé, des proches aidants et des patients. Visitez son site Internet à www.jmirpublications.com.

