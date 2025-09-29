INFORMATIONS SUR LES FUNÉRAILLES NATIONALES DE GUY ROCHER À L'UQAM

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les membres du public sont chaleureusement conviés à venir rendre un dernier hommage à Guy Rocher, éminent sociologue et artisan de la Révolution tranquille, dont les funérailles nationales auront lieu le jeudi 2 octobre 2025 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Les membres de la famille de Guy Rocher accueilleront le grand public à l'occasion d'une chapelle ardente qui aura lieu :

Le jeudi 2 octobre 2025

De 10 h à 12 h

Agora du pavillon Judith-Jasmin

405, rue Sainte-Catherine Est

Université du Québec à Montréal

Le pavillon est aussi accessible directement par la station de métro Berri-UQAM. Les personnes à mobilité réduite devront utiliser l'entrée de l'UQAM située au 1400, rue Berri.

Aucun laissez-passer n'est requis pour prendre part à la chapelle ardente.

« Figure incontournable de la vie intellectuelle et publique du Québec, Guy Rocher a contribué à la création des cégeps, de l'Université du Québec et de l'UQAM. Il a marqué notre société par la profondeur de sa vision et de ses convictions, contribuant à façonner les grandes institutions modernes du Québec », souligne le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage.

Un registre de condoléances a été mis à la disposition du public par le gouvernement du Québec. Toutes les personnes souhaitant transmettre un message à la famille de Guy Rocher peuvent le faire en cliquant sur ce lien.

Par ailleurs, la cérémonie d'hommage national qui aura lieu en après-midi au Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM affiche complet.

Selon le recteur Stéphane Pallage, « le fait que les funérailles nationales de Guy Rocher se tiennent à l'UQAM est un symbole fort, qui témoigne de son attachement envers notre institution. Il disait que "si l'UQAM n'avait pas existé, le Québec ne serait pas ce qu'il est devenu". C'est vrai aussi de Guy Rocher ».

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Caroline Tessier, Directrice du Service des communications, UQAM; Pour information : Jenny Desrochers, Directrice de la Division des relations avec la presse et événements spéciaux, UQAM, [email protected]