Information inexacte dans une chronique de Denise Bombardier

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a publié cinq nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il en a rejeté trois et en a retenu deux.

D2021-09-157 : Carl St-Gelais, Steeve Fournier, Julie Boisclair ainsi que 6 plaignants en appui c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal

Le Conseil retient la plainte de Carl St-Gelais, Steeve Fournier, Julie Boisclair et six autres plaignants visant l'article « Pourquoi je suis pour la vaccination obligatoire », publié le 24 septembre 2021, et blâme la chroniqueuse Denise Bombardier ainsi que Le Journal de Montréal concernant une information inexacte. La décision explique qu'à la lumière des informations disponibles au moment des faits, Mme Bombardier ne pouvait pas affirmer : « Cette semaine, on apprenait qu'une enseignante a contaminé des enfants dans son école » puisqu'on ne savait pas, à ce moment, si l'enseignante en question était la source de la contamination. Le Centre de services scolaires de Montréal venait d'ouvrir une enquête pour tenter de déterminer la source de l'éclosion et la conclusion de l'enquête n'était pas encore connue. Le Conseil rejette par ailleurs deux autres griefs d'informations inexactes.

Lire la décision complète

D2021-09-152 : Mélanie Ouimet c. Clara Loiseau et Le Journal de Montréal



Le Conseil rejette la plainte de Mélanie Ouimet visant l'article « Variant et 3e dose » de la journaliste Clara Loiseau, publié dans Le Journal de Montréal le 19 septembre 2021 concernant les griefs de manque de vérification de la fiabilité des informations transmises par une source et de sensationnalisme.

Lire la décision complète

D2021-09-163 : Julie Guillemette c. Le Journal de Québec

Le Conseil retient la plainte de Julie Guillemette visant l'une des quatre photographies accompagnant l'article « Collision grave en Beauce : un motocycliste est décédé de ses blessures » publié le 19 septembre 2021 dans Le Journal de Québec. Le média est blâmé concernant le grief de photographie heurtant inutilement la sensibilité du public. La plaignante, qui est la mère du jeune motocycliste qui a perdu la vie, déplorait la publication de la photo sur laquelle on voit la moto accidentée et une flaque de sang au sol. Le Conseil juge qu'il n'était ni nécessaire ni utile de publier la photo qui comportait la flaque de sang, car plusieurs autres photos illustraient bien la force de l'impact survenu entre la moto et la voiture. La photo visée par la plainte n'apportait rien de plus en matière d'information. Conséquemment, cette photo heurtait inutilement les proches de la jeune victime et toute autre personne qu'elle a pu choquer.

Lire la décision complète

D2021-10-176 : Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul c. Jérôme Gagnon et CIMT-CHAU

Le Conseil rejette la plainte de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, représenté par Me Jean-François Labadie, visant l'article et le reportage télévisé « Baie-Saint-Paul : Odeurs d'égout et vermine dans une résidence pour aînés » du journaliste Jérôme Gagnon diffusés sur le site Internet de CIMT-CHAU le 15 septembre 2021 concernant les griefs d'informations incomplètes, d'information inexacte et de titre sensationnaliste.

Lire la décision complète

D2021-09-155 : Lise Boyer c. Le Journal de Montréal

Le Conseil rejette la plainte de Lise Boyer visant l'article « Julie Payette : de gouverneure générale à scrutatrice » publié dans Le Journal de Montréal, le 21 septembre 2021, concernant le grief d'information incomplète.

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

Renseignements: Geneviève Fortin, Conseil de presse du Québec, [email protected]