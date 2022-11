La publication numérique souligne des facteurs dont il est utile de tenir compte pour optimiser les investissements dans l'immobilier et soutenir la prochaine génération de propriétaires

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - BMO Gestion privée a publié la dernière édition de sa publication numérique annuelle qui offre des considérations exhaustives en matière de planification patrimoniale, fiscale et successorale aux Canadiens qui naviguent dans les possibilités et les complexités de l'investissement dans l'immobilier, à la suite des nouvelles mesures énoncées dans le budget fédéral de 2022 et des changements dans le paysage économique.

Malgré les effets de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, l'immobilier continue d'être considéré comme une source importante de création de richesse pour les Canadiens et leurs familles à moyen terme. Les prix de référence des logements canadiens ont augmenté à un taux annuel moyen de 7 pour cent au cours des 16 dernières années, soit quatre fois plus rapidement que l'indice des prix à la consommation. Cependant, dans un contexte d'inquiétudes et de questions croissantes concernant l'incertitude de l'économie et des investissements dans l'immobilier, l'édition d'Info-Patrimoine de BMO de cette année offre des conseils sur la façon dont les familles peuvent maximiser leurs investissements dans cette catégorie d'actifs et soutenir la prochaine génération de propriétaires.

« L'accession à la propriété continue de représenter une étape financière importante et une source de création de richesse, de sécurité et de succession pour de nombreux Canadiens et leurs familles, a déclaré Caroline Dabu, chef, Services-conseils, Gestion privée, BMO Groupe financier. Alors que l'évolution des programmes d'accessibilité au logement et des conditions économiques puisse affecter les voies actuelles d'accès à la propriété, Info-Patrimoine de BMO et l'équipe d'experts de la Banque sont disponibles pour offrir de précieux conseils aux Canadiens qui cherchent à investir dans l'immobilier pour la première fois, à réaliser des progrès dans la croissance de leur portefeuille ou à aider la prochaine génération à s'engager dans la voie de l'accession à la propriété. »

« Il ne fait aucun doute que le marché de l'habitation est confronté à une période difficile en raison des problèmes d'accessibilité et de l'affaiblissement de l'économie, a rappelé Sal Guatieri, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. Toutefois, une fois que les prix reviendront à des niveaux plus viables, le marché devrait reprendre son cours ascendant grâce à la forte immigration et à la croissance démographique. »

Info-Patrimoine de BMO explore des sujets d'actualité pour les Canadiens souhaitant investir dans l'immobilier, tels que :

