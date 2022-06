INFLATION - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC BONIFIE L'AIDE IMMÉDIATE POUR LES LOCATAIRES DANS LE BESOIN

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce la bonification de l'allocation-logement et des suppléments au loyer pour mieux soutenir les Québécois dans le besoin.

Bonification de l'allocation-logement

Pour une deuxième fois en un an, le gouvernement du Québec revoit à la hausse l'allocation-logement. Rappelons qu'une première bonification du programme a eu lieu l'automne dernier afin d'augmenter l'aide financière maximale allouée de 80 $ à 100 $ par mois. L'allocation-logement pourra désormais atteindre 170 $ par mois, ce qui correspond à une hausse de 70 %. Ce sont 134 000 ménages qui seront admissibles à cette aide financière pour payer leur loyer en 2022-2023.

Suppléments au loyer plus adaptés au marché

Le gouvernement rehausse aussi le loyer admissible dans le cadre du Programme de supplément au loyer. Ce programme permet à un ménage admissible de vivre dans un logement en ayant seulement 25 % de ses revenus à débourser. À cette fin et pour correspondre davantage au prix des loyers sur le marché, le gouvernement du Québec rehausse le coût d'admissibilité des logements de ce programme à 150 % du loyer médian. En d'autres termes, cette bonification offrira plus de souplesse aux offices d'habitation et permettra ainsi de trouver plus rapidement des logements aux Québécois qui font appel à leurs services. Rappelons que dans le plan d'action pour l'opération 1er juillet, la ministre Laforest a annoncé 75,8 M$ pour soutenir plus de 2 200 ménages par des suppléments au loyer.

Citation :

« Faire de l'habitation une priorité, c'est poser des actions concrètes afin de favoriser une meilleure qualité de vie pour des milliers de ménages. En moins d'un an, nous avons bonifié l'allocation-logement maximale de 80 $ à 170 $. C'est une hausse majeure, et ce sont maintenant 134 000 ménages qui y seront admissibles. De plus, grâce aux modifications apportées au Programme de supplément au loyer, plus de logements seront disponibles et cela permettra de soutenir encore plus rapidement les Québécois dans le besoin. C'est une nouvelle qui fera du bien aux familles et aux aînés qui ont besoin d'un coup de pouce financier pour faire face à l'inflation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le logement, les gouvernements ont convenu des modalités entourant la bonification du programme Allocation-logement. Grâce à un soutien de plus de 1,1 G$, dont 637 M$ provenant du Québec, à la suite de la révision des calculs, et 454 M$ provenant du gouvernement fédéral, de nombreux ménages pourront bénéficier d'une aide financière supplémentaire pour subvenir à leurs besoins en matière de logement.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au Plan d'action en vue du 1er juillet annoncé le 19 mai dernier par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à la campagne publicitaire mise en œuvre par la Société d'habitation du Québec afin d'informer les ménages des ressources disponibles pour les aider dans leur recherche d'un logement ou pour le paiement de leur loyer.

Lien connexe :

Visitez le www.Québec.ca/RechercheLogement pour savoir comment bénéficier du programme Allocation-logement ou du Programme de supplément au loyer.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

