L'organisation lance sa campagne annuelle de financement pour pouvoir continuer à soutenir les enfants au pays face à un important manque à gagner

BOUCHERVILLE, QC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où l'inflation atteint un sommet depuis des décennies, le Club des petits déjeuners lance son ambitieuse campagne de collecte de fonds de la rentrée scolaire pour continuer à soutenir des programmes de nutrition scolaire et s'assurer que les enfants arrivent à l'école le ventre plein.

Le Club et ses nombreux partenaires rejoignent actuellement plus de 580 000 enfants chaque matin dans plus de 3 500 programmes de nutrition scolaire au Canada. Quelques centaines d'écoles figurent sur la liste d'attente du Club pour un tel programme et la demande continue à augmenter.

En raison de l'augmentation des coûts d'opération liée à la pandémie, à l'élargissement de sa portée et de la hausse du coût des aliments, l'organisation peinera à maintenir son aide aux programmes de petits déjeuners existants au cours de la prochaine année scolaire.

Ces hausses marquées de coûts ont un impact important sur les opérations du Club et en l'absence d'un programme national d'alimentation scolaire et d'une aide d'urgence temporaire de la part des gouvernements, l'écosystème de la nutrition scolaire est encore plus dépendant des contributions individuelles et des entreprises.

« Nous vivons actuellement une tempête parfaite d'obstacles qui a des impacts substantiels sur nos opérations et notre capacité à soutenir des programmes », explique Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Nos dépenses en achat de nourriture, en équipement et en transport augmentent à un rythme plus élevé que nos revenus et les programmes de petits déjeuners deviennent plus coûteux à maintenir. »

Un manque à gagner de quelques millions de dollars

Selon ses projections de revenus, pour maintenir son aide à des programmes de nutrition scolaire déjà soutenus en partie par le Club, l'organisation anticipe un important manque à gagner pour l'année scolaire 2022-2023. À ce jour, aucun nouveau programme de petits déjeuners supplémentaire ne pourra être soutenu par le Club dans une école dans la prochaine année scolaire, et ce, même si la demande est de plus en plus grande.

« En 27 ans d'existence, le Club n'a jamais brisé sa promesse auprès des enfants », déclare Judith Barry, co-fondatrice et directrice, relations gouvernementales au Club des petits déjeuners. « Plus que jamais le Club a besoin du soutien des donateurs du secteur public et privé pour nourrir les enfants dans un contexte où ils sont bien souvent les plus vulnérables. »

La campagne de la rentrée scolaire, la plus importante campagne de financement du Club, se déroulera jusqu'au 30 octobre 2022. Pour faire un don:

En ligne : www.clubdejeuner.org/rentree2022

Par texto : textez CLUB au 20222

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 580 000 enfants dans plus de 3 500 programmes de nutrition scolaire à travers le pays. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

