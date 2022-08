Industrie de l'aérospatiale au Québec : Rob Dewar d'Airbus Canada intronisé aux Living Legends of Aviation

@Airbus #A220 @AviationAwards #livinglegends

MONTRÉAL, le 28 août 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la 20e édition annuelle des Living Legends of Aviation Awards, Rob Dewar, Vice-Président principal, satisfaction des clients, services et politique des produits A220 d'Airbus Canada, a été intronisé en tant que "légende vivante" de l'aviation (Living Legends of Aviation) la plus haute distinction décernée par l'organisation internationale. Cette prestigieuse distinction a été décernée à Rob Dewar pour souligner les réalisations majeures accomplies au cours de sa carrière de plus de 30 ans dans l'industrie aérospatiale.

Rob Dewar a apporté plusieurs contributions importantes à l'industrie aéronautique, notamment dans le secteur de l'aviation commerciale. Ce prix reconnaît plus particulièrement ses compétences exceptionnelles en matière de leadership dans la définition, le développement, la certification et la mise en marché de la famille d'avions A220. M. Dewar est connu comme le « père de l'A220 » et, à ce jour, plus de 60 millions de passagers ont volé sur cet appareil d'origine canadienne, conçu et assemblé à Mirabel, au Québec, où Airbus Canada emploie plus de 2 500 personnes.

« Toute l'équipe d'Airbus se joint à moi pour féliciter Rob pour ce prix. Tout au long de sa carrière, Rob a démontré les qualités exceptionnelles d'un véritable leader. Son ardeur au travail, sa résilience et son professionnalisme sont exemplaires, et nous sommes choyés de pouvoir compter sur ses capacités à la fois humaines et techniques dans notre équipe », a déclaré Benoît Schultz, président et directeur général d'Airbus Canada. « Le leadership de Rob a joué un rôle clé dans la mise sur le marché de l'avion A220, qui est reconnu comme le meilleur avion dans la catégorie des petits monocouloirs pour son efficacité et son empreinte environnementale réduite. »

Cumulant plus de 30 ans dans l'industrie, notamment 25 ans chez Bombardier, M. Dewar a occupé plusieurs postes clés dans des programmes d'ingénierie et de développement de produits et a remporté de nombreux prix tout au long de son parcours. Parmi ces récompenses, mentionnons notamment l'Air Transport World (ATW) Aviation Achievement Award pour l'excellence dans l'industrie du transport aérien et le premier avion A220 livré au transporteur JetBlue baptisé "Rob Dewar" en reconnaissance de son ingéniosité et son dévouement dans le développement de la gamme d'appareils A220.

« Je suis touché et humble de cette récompense, que je partage avec mon équipe et ma famille, qui m'ont inspiré tout au long de ma carrière. C'est grâce aux personnes talentueuses et exceptionnelles qui m'entourent que l'A220 est aujourd'hui le succès qu'il mérite », a déclaré Rob Dewar. « L'aviation est une véritable passion pour moi, et depuis des décennies, je fais de mon mieux chaque jour pour influencer positivement l'industrie. »

M. Dewar a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Université McGill à Montréal, avec une spécialisation en structures aérospatiales et en combustion. Grâce à son travail avec de nombreuses écoles et institutions, il soutient activement la prochaine génération de professionnels de l'aviation.

« Les Living Legends of Aviation constituent un groupe remarquable d'aviateurs, d'entrepreneurs et de leaders extraordinaires de l'industrie récompensés pour leurs grandes réalisations dans le domaine de l'aviation. Il ne fait aucun doute que les réalisations et le leadership de M. Dewar ont contribué à l'avancement de l'aviation au cours des 30 dernières années de sa carrière, et il continuera à faire la différence dans les années à venir », a déclaré Jerry Paul Lips, fondateur et directeur du programme des Living Legends of Aviation.

Les Living Legends Awards sont connus comme les Oscars et le Hall of Fame de l'aviation. L'organisation des Living Legends of Aviation se tient tous les ans en janvier à Los Angeles, aux États-Unis et tous les deux ans à Salzbourg, en Autriche, pour honorer les plus grands noms de l'industrie et de l'aviation mondiale.

