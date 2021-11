Les résolutions financières des Canadiens pour 2022 comprennent l'épargne et le respect d'un budget

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Bien que près de la moitié des Canadiens et des Américains aient affiché une confiance accrue à l'égard de leurs finances personnelles au cours de la dernière année, les citoyens des deux pays abordent les dépenses de la période des fêtes avec prudence, selon une nouvelle étude de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances.

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a révélé ce qui suit au sujet des habitudes de dépenses et d'épargne du temps des fêtes :

Plus de 30 pour cent des Canadiens et des Américains déclarent qu'ils prévoient de dépenser moins pour les fêtes cette année - bien que les Américains soient sept pour cent plus susceptibles d'augmenter leurs dépenses cette année.

Près de 20 pour cent des hommes américains prévoient de dépenser davantage pendant les fêtes, contre 11 pour cent des hommes canadiens. Dans les deux pays, les hommes sont plus susceptibles d'augmenter leurs dépenses que les femmes.

Un quart des Américains de la génération du millénaire prévoient de dépenser davantage pour les fêtes, comparativement à 12 pour cent des Canadiens de la même génération.

Parmi les Canadiens, les membres de la génération Z sont les plus susceptibles (63 pour cent) d'épargner spécifiquement pour les dépenses des fêtes, tandis que les personnes de plus de 65 ans le sont les moins (41 pour cent).

Près de la moitié (47 pour cent) des Canadiens de la génération Z épargnent davantage pour les fêtes, et ce groupe démographique est également le plus susceptible de dépenser davantage cette année (18 pour cent).

« Alors que la reprise postpandémie de COVID-19 se poursuit, il est merveilleux de constater que les Canadiens reprennent confiance dans leur situation financière, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. Les plans financiers sont souvent laissés de côté pendant les fêtes et il est encourageant de voir les jeunes Canadiens intégrer de manière proactive ces dépenses supplémentaires à leur budget. »

Faire de 2022 une année axée sur l'amélioration des finances

L'étude révèle que les Canadiens sont sept pour cent moins enclins que les Américains à planifier des résolutions financières pour 2022, soit 49 pour cent contre 56 pour cent respectivement. Seulement 46 pour cent des hommes canadiens prévoient d'établir des objectifs financiers, contre 57 pour cent des hommes américains. Plus de la moitié des femmes des deux pays affirment qu'elles se fixeront des objectifs financiers pour la nouvelle année.

Parmi les Canadiens qui ont pris des résolutions financières, les objectifs les plus courants sont d'épargner davantage que les années précédentes et de respecter un budget. De plus, les Canadiens ont indiqué que les trois principaux signes d'amélioration de leurs finances sont la constitution d'un fonds d'urgence, l'épargne en vue de la retraite et le remboursement des dettes.

« Les résolutions financières du Nouvel An permettent de fixer des objectifs clairs et de créer des habitudes qui contribueront à assurer l'amélioration des finances tout au long de l'année, ce qui rendra les Canadiens plus confiants dans leur avenir financier », a poursuivi Mme Ramsay.

BMO offre les conseils suivants pour l'établissement d'objectifs financiers :

Parlez d'argent avec des personnes de confiance, comme des amis, la famille, un banquier ou un conseiller financier. Un banquier peut suggérer des programmes et des outils en fonction de la situation financière et des objectifs uniques d'une personne.

Soyez précis lorsque vous vous fixez des objectifs financiers (tels que l'épargne en vue de la retraite, le remboursement des dettes, la constitution d'un fonds d'urgence ou la création d'un portefeuille de placement). Vérifiez vos progrès au moins une fois par trimestre tout au long de l'année et ajustez-les si nécessaire.

Profitez des outils de gestion financière et de services bancaires numériques, des programmes de prêt et des ressources éducatives de votre banque. Par exemple, Mon info BMO utilise la technologie de l'IA pour fournir aux clients des infos automatisées et personnalisées mises en contexte sur la base de leur comportement bancaire quotidien.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question ci-dessus a été mené par Ipsos au Canada du 7 au 29 octobre 2021. Un échantillon de 3 401 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli dans cette vague. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Internet : www.bmo.com Twitter : @BMOMedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224