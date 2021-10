Incontournables : Portes ouvertes à l'UQAM le 23 octobre.

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) propose plusieurs activités en ligne et des visites sur le campus dans le cadre de la journée Portes ouvertes du 23 octobre 2021, sous le thème « Incontournables ».

L'Université, reconnue pour son expertise en stratégies de production culturelle et médiatique, a conçu spécialement pour l'occasion une émission qui sera diffusée sur YouTube. Créateur de contenu, présentateur et rédacteur multiplateformes chez MétéoMédia, Alex Verville (B.A. communication, 2018) animera L'UQAM en direct, mettant en lumière des projets inusités, par exemple les travaux du professeur Florent Barbecot et sa recherche participative Collect'O, ainsi que divers sujets d'intérêt pour des candidats potentiels, dont l'entrevue « Étudier au cœur de Montréal » pour les étudiants internationaux. Le temps d'une pause à midi, il cèdera son «temps de glace» à Meeker Guerrier (certificat en animation culturelle, 2005), animateur et chroniqueur à Noovo, Rouge FM et RDS qui modérera un panel d'experts uqamiens dans le cadre d'une conférence virtuelle grand public Les Canadiens de Montréal, au-delà du sport. À cette occasion, des spécialistes de l'UQAM dans diverses disciplines analyseront les dimensions historiques, identitaires, économiques, culturelles, communicationnelles et sociologiques du CH.

Inscription en ligne aux Portes ouvertes

Conçue de manière à faire vivre une expérience optimale pour obtenir de l'information personnalisée et des conseils avisés, la journée Portes ouvertes est aussi l'occasion de saisir l'effervescence et l'originalité de la vie uqamienne. Pour être informées rapidement et accéder à près d'une centaine d'activités ou simplement pour planifier un rendez-vous, les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant.

Expérience personnalisée en sélectionnant les activités

En s'inscrivant à l'avance, les futurs candidats pourront profiter d'une expérience personnalisée. Ils pourront choisir d'échanger avec des professeurs, des chargés de cours, des étudiants, des diplômés et des membres du personnel (sessions de clavardage, séances individuelles ou en format questions/réponses) et participer aux conférences pour mieux connaître les programmes qui les intéressent en créant l'horaire de leur journée, en sélectionnant les activités proposées dans la programmation en ligne.

Activités à ne pas manquer

Visites guidées sur le campus (groupe limité à 10 personnes) : Réservation obligatoire

D'une durée d'environ 45 minutes, voici la liste complète des visites offertes:

Campus central (Berri-UQAM)

Complexe des sciences Pierre-Dansereau

Pavillon de Design

École supérieure de mode

Installations et studios utilisés par les programmes de l'École des médias

École des arts visuels et médiatiques

Pavillon de danse

Visites virtuelles du campus

À découvrir grâce aux capsules en ligne, des faits intéressants et des images en 360 degrés du campus central, du Centre sportif, du Complexe des sciences Pierre-Dansereau et bien plus.



Programmes d'études et vie universitaire

En plus de l'information disponible sur les programmes d'études de 1er, 2e et 3e cycles, les futurs étudiants découvriront le dynamisme des activités de recherche, les critères d'admission aux programmes, l'accès à l'aide financière, les différents services offerts en soutien aux étudiants et plusieurs domaines d'études qui sortent de l'ordinaire.

Programmes : les nouveautés

Notons que l'Université offre de nouvelles formations qui répondent aux enjeux actuels de la société, dont la mouture révisée du baccalauréat en psychologie qui offrira davantage de cours pratiques et un cheminement plus flexible et le tout nouveau certificat en gestion intégrée de la santé et sécurité du travail (SST), qui vise à stimuler une approche globale, équitable et éthique de la gestion de la SST dans les milieux de travail. Par ailleurs, depuis cette année, il est possible de s'inscrire à ces deux nouveaux programmes courts de 2e cycle : Intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation des investissements et Handicap et sourditude: droits et citoyenneté, une formation unique dans la francophonie.

Renseignements

Pour plus d'informations, consultez le site Web des Portes ouvertes virtuelles.

À propos de l'UQAM

Catalyseur du Québec moderne, l'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes, dont plusieurs inédits dès sa fondation, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation. L'Université participe activement à la formation de la relève et compte plus de 280 000 diplômés qui œuvrent brillamment dans toutes les sphères d'activités.

