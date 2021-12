L'appli, conçue par INCITATIFS AIR MILES, offre aux marchands Shopify admissibles un nouvel outil pour les aider à développer leur boutique en ligne tout en récompensant les adhérents AIR MILES.

TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD est fier de soutenir le lancement de l'appli Shopify AIR MILES INCITATIFS, gérée par RMG Loyalty. Offrant un avantage concurrentiel aux marchands participants, le nouveau plugiciel donne aux marchands Shopify admissibles la possibilité d'offrir des milles à leurs clients tout en développant leur boutique en ligne.

« Pour de nombreuses petites entreprises canadiennes, le temps, l'investissement et les ressources nécessaires pour lancer un programme de fidélisation exclusif qui génère un impact et un retour sur investissement tangibles peuvent représenter un défi », explique Brad Wolff, président d'AIR MILES INCITATIFS. « Nous sommes enchantés de lancer l'appli Shopify INCITATIFS AIR MILES pour contourner ces obstacles et permettre aux marchands Shopify de tirer parti de la puissance de la marque et de l'engagement des consommateurs du Programme de récompense AIR MILES pour les aider à développer leur entreprise. »

L'appli Shopify INCITATIFS AIR MILES s'intègre rapidement, simplement et en toute sécurité aux boutiques en ligne existantes des marchands. Il est ainsi possible personnaliser les offres de milles AIR MILES pour promouvoir certains produits ou services spécifiques, augmenter la taille du panier d'achats et les taux de conversion, réduire les taux d'abandon du panier et plus encore.

Les petites entreprises bénéficieront également des fonctionnalités suivantes :

Possibilité de promouvoir des offres permanentes et à durée limitée

Interface simple d'utilisation permettant aux marchands de planifier, d'élaborer et de mettre en œuvre des offres facilement

Dépôt automatique des milles dans le compte d'adhérent du client une fois le paiement effectué

Suivi de tous les milles attribués et rapports de transactions

Mise à profit de la puissance de la marque et de l'engagement des consommateurs du programme de fidélisation le plus reconnu au Canada

« Depuis le prélancement de l'appli Shopify INCITATIFS AIR MILES par le biais de notre boutique en ligne, hébergée par Shopify, plus de 33 % de nos commandes en ligne ont donné lieu à l'octroi de milles AIR MILES », confie Matt Holmes, gestionnaire marketing à Wholesale Furniture Brokers (www.GoWFB.ca). « Je recommande l'application à d'autres petites entreprises en ligne parce qu'elle est facile à mettre en œuvre et que la marque AIR MILES, largement reconnue, donne de la crédibilité et de la confiance à votre propre marque tout en apportant satisfaction aux clients. »

L'appli Shopify INCITATIFS AIR MILES s'inscrit dans la refonte de la marque du Programme de récompense AIR MILES initiée cet automne, qui promettait une série d'améliorations, y compris plus de façons pour les adhérents d'accumuler des milles sur leurs achats quotidiens et plus de façons pour les marques de travailler avec AIR MILES.

Pour en savoir plus sur la nouvelle appli Shopify INCITATIFS AIR MILES, rendez-vous au www.airmilesincentives.ca/applishopify.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada avec environ les deux tiers de tous les ménages canadiens qui y participent. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Il s'agit de l'unique programme de fidélisation en son genre qui offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

À propos d'INCITATIFS AIR MILES, géré par RMG Loyalty

INCITATIFS AIR MILES, géré par RMG Loyalty, s'associe aux petites et moyennes entreprises pour élaborer des solutions de fidélisation personnalisées et rentables qui tirent parti du Programme de récompense AIR MILES. En adoptant ce programme de récompense bien établi et très apprécié, les partenaires d'INCITATIFS AIR MILES obtiennent un avantage unique et concurrentiel qui les aide à augmenter leurs ventes, à améliorer leurs relations avec leurs clients et plus encore. L'équipe de RMG Loyalty s'appuie sur plus de 60 ans d'expérience combinée dans la mise en place de programmes de fidélisation/récompense personnalisés pour les entreprises dans de multiples industries, y compris le commerce électronique interentreprises et de détail. Nous travaillons avec nos partenaires pour leur faciliter au maximum la création, le lancement et l'exécution de leur programme, et nous les soutenons à chaque étape pour qu'ils tirent le meilleur parti de leur participation au Programme de récompense AIR MILES.

Pour en savoir plus, visitez le www.incitatifsairmiles.ca.

