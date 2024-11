Se rapprocher du prochain moment : Les Canadiens ont face à eux une montagne de récompenses inexploitées

AIR MILES invite les adhérents à consulter leur compte pour transformer les récompenses à saisir en moments inoubliables

CALGARY, AB, le 8 nov. 2024 /CNW/ - « Des millions de récompenses partout au pays ». Ces deux derniers jours, de mystérieux paquets bleus se sont amoncelés sur la pelouse d'une maison de Calgary, ce qui n'a pas manqué de susciter la curiosité et de faire parler. Cette arrivée inattendue, aux dimensions imposantes, n'est pas passée inaperçue pour les Calgariens qui tâchaient d'en comprendre la raison. Aujourd'hui, après des jours de questions et de rumeurs, AIR MILESMD revendique la responsabilité de ce coup d'éclat, tout en révélant le secret de ces colis… Ils représentent des centaines de récompenses qui attendent d'être réclamées partout au pays. Un rappel ludique de la valeur encore inexploitée qui se trouve dans les comptes de nombreux adhérents.

« En tant que programme de récompense, AIR MILES tient justement à ce que ses adhérents se récompensent pour mettre à profit les milles qu'ils ont obtenus. Grâce à la valeur accumulée dans les comptes d'adhérent, les Canadiens ont la possibilité d'échanger leurs milles AIR MILESMD contre des millions de récompenses, qui sont la promesse de moments précieux. Qu'il s'agisse de vacances de rêve ou du café du dimanche matin tout droit sorti d'une machine Smeg, sans oublier des articles indispensables de marques convoitées, toutes sortes de choses attendent les adhérents dans leur compte », indique Katherine Carl-Musson, chef du Marketing à AIR MILES. « Ce coup d'éclat est une démonstration visuelle puissante des récompenses potentielles qui attendent sur le pas de la porte des adhérents partout au pays. »

À tout moment, un adhérent quelque part détient suffisamment de milles dans son compte pour les échanger contre une récompense. Afin de mettre en contexte une partie de la valeur exploitable par les adhérents partout au pays, il y a actuellement suffisamment de milles dans leurs comptes pour réclamer* :

24 899 fers plats Dyson Airstrait MC à Winnipeg

à 66 551 AirPods d'Apple à Toronto

126 215 friteuses à air chaud Ninja à Calgary

10 888 batteurs sur socle de KitchenAid MD à Montréal

à Montréal Des dizaines de milliers de vols vers Hawaï au départ de tout le Canada

Des centaines de milliers de pleins d'essence chez Shell

Dans le but d'inciter les adhérents à consulter leur solde de milles et à explorer l'éventail des récompenses disponibles, AIR MILES organise un événement immersif pour lancer sa campagne de récompenses au 6 West Cedar Pl SW, West Springs à Calgary - l'adresse de la maison croulant sous les paquets bleus - le samedi 9 novembre. Les participants auront l'occasion de repartir avec l'une des centaines de récompenses à saisir disponibles sur place (un vol vers une destination de rêve, des appareils électroménagers convoités, des gadgets technologiques et bien plus encore**), tout en sirotant un café ou un thé et en grignotant des mini beignets offerts gratuitement.

« Qu'il s'agisse d'organiser un brunch avec un grille-pain Smeg ultra photogénique, de se préparer pour une soirée entre filles grâce aux derniers outils de coiffure Dyson, de prendre un vol pour des vacances inoubliables ou d'anticiper vos achats des Fêtes pour gâter vos proches, vos milles peuvent vous aider à multiplier les moments », souligne Katherine Carl-Musson. « Nous ne voulons pas que nos adhérents ratent ce moment spécial qui, d'une certaine façon, leur appartient déjà. AIR MILES veut donner à ses adhérents une raison de consulter le solde de leur compte et d'échanger leurs milles - mais pas seulement à ceux de Calgary. C'est pourquoi nous augmentons la mise avec un événement spécial de récompenses en novembre. »

Détails de l'événement de récompenses

Les adhérents partout au Canada ont une occasion en or d'utiliser leurs milles ET d'en récupérer une partie! Il leur suffit d'activer l'offre et d'utiliser leurs milles Rêves ou leurs milles Argent entre le 14 et le 21 novembre 2024 pour récupérer jusqu'à 30 % des milles. Les adhérents y gagnent sur toute la ligne! Visitez airmiles.ca/reclame pour en savoir plus, et connectez-vous à votre compte AIR MILES dès aujourd'hui pour voir les récompenses à saisir. Des conditions et des restrictions s'appliquent.

Détails de l'événement de lancement à Calgary

Samedi 9 novembre

6 West Cedar Place SW, West Springs, Calgary

Venez nous voir entre 11 h et 17 h**.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez le www.airmiles.ca .

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 9,5 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

* Utilisés à titre d'exemple uniquement. La disponibilité des récompenses et les quantités pourraient différer. Visitez airmiles.ca pour plus de détails et pour voir les récompenses disponibles.

** Aucun achat requis. Le règlement du concours s'applique. Détails à airmiles.ca/reclame.

MD/MC Marque déposée/de commerce d'AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d'une licence par AIR MILES Loyalty Inc.

