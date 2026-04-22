PRINCE ALBERT, SK, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le 21 avril 2026, une altercation impliquant plusieurs détenus de l'unité à sécurité maximale est survenue au Pénitencier de la Saskatchewan. À la suite des blessures subies, un détenu est décédé et deux autres ont nécessité une intervention médicale à l'extérieur de l'établissement.

Horace Bear, un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan impliqué dans l'incident, est décédé alors qu'il était sous notre garde. Au moment de son décès, le détenu purgeait une peine de 2 ans, 9 mois et 24 jours depuis le 13 décembre 2024. Les proches de la personne ont été informés.

Les deux détenus blessés ont été évalués par le personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) et transportés à un hôpital extérieur pour y recevoir des soins. L'un des détenus a été traité pour ses blessures et est retourné à l'établissement plus tard dans la soirée, tandis qu'un autre demeure hospitalisé. Aucun membre du personnel n'a été blessé lors de cet incident.

L'unité à sécurité maximale de l'Établissement de la Saskatchewan a été mise en isolement cellulaire et les opérations ont été modifiées afin d'assurer la sécurité de l'établissement, du personnel et des détenus, et de permettre au SCC et à la Gendarmerie royale du Canada de mener leurs enquêtes. À l'heure actuelle, l'établissement poursuit ses opérations selon une routine modifiée.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le SCC examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Pénitencier de la Saskatchewan - Canada.ca

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203