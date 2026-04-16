PRINCE ALBERT, SK, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le 16 avril 2026, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs au Pénitencier de la Saskatchewan dans la région des Prairies afin de souligner le départ de la directrice Pattie Krafchuk et l'entrée en fonction du nouveau directeur Kevin Fowler.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel du Pénitencier de la Saskatchewan qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

Pénitencier de la Saskatchewan a été construit en 1911 et est situé à Prince Albert, en Saskatchewan.

Il s'agit d'un établissement de sécurité à niveaux de sécurité multiples pouvant accueillir jusqu'à 835 détenus.

Le SCC emploie environ 622 personnes au Pénitencier de la Saskatchewan.

Pénitencier de la Saskatchewan offre des ressources et des programmes aux délinquants, notamment des programmes correctionnels, éducatifs et dirigés par les aînés autochtones.

Citations

« Pattie et Kevin ont fait preuve d'un engagement soutenu envers la sécurité et le service, fidèle à la tradition qui distingue depuis longtemps les gestionnaires et le personnel de cette établissement. Je suis fière de travailler avec eux comme collègues au sein de l'équipe de la haute direction de la région des Prairies. Grâce à leur leadership, ils ont acquis la confiance et le respect du personnel et des délinquants. Merci pour votre service continu. » a déclaré Kathy Neil, sous-commissaire régionale par intérim des Prairies du Service correctionnel du Canada.

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Pénitencier de la Saskatchewan

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203