QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du restaurant Le Parlementaire. Situé au sein même de l'hôtel du Parlement, le restaurant était fermé depuis deux ans, dans un premier temps pour y réaliser des travaux de rénovation majeurs, et ensuite, en raison du contexte sanitaire actuel. La directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., participait également à cette cérémonie puisque les deux institutions collaborent, depuis plusieurs années, aux services de restauration de l'Assemblée nationale.

« Une immense fierté m'habite aujourd'hui alors que nous procédons à la cérémonie officielle visant à souligner la réouverture de ce splendide restaurant. Le Parlementaire, qui a fêté son 100e anniversaire en 2017, rouvre ses portes dans un décor magnifiquement transformé, tout en ayant conservé son cachet unique. Il s'agit d'un lieu à découvrir, un véritable joyau, au cœur de la ville de Québec. La réouverture du Parlementaire permet également de renforcer notre partenariat avec l'ITHQ », a mentionné M. Paradis.

« Nous sommes très heureux de célébrer la réouverture du mythique Parlementaire, le restaurant de l'Assemblée nationale qui, à l'instar du Restaurant de l'ITHQ, deviendra une vitrine de nos produits d'exception et de nos productrices et producteurs d'ici. L'ITHQ est fier de collaborer à la gestion des activités de restauration de l'Assemblée nationale et souhaite éventuellement profiter de ce partenariat pour faire découvrir notre belle relève aux diverses clientèles du restaurant », a indiqué Mme Frulla.

Tout comme son décor, le menu du restaurant a également changé. De type bistronomie, on y trouve une panoplie de produits du Québec, tant du côté des aliments que des vins et des boissons alcoolisées. Ces produits figurent avec honneur, tout au long de l'année, à cette table d'exception et le grand public est invité à venir les déguster.

Rappelons que l'Assemblée nationale et l'ITHQ ont signé une entente de partenariat en 2017. L'ITHQ, la plus grande école hôtelière au pays, contribue notamment au développement des restaurants de l'Assemblée nationale. Depuis plus de 50 ans, l'Institut est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie.

