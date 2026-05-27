Entente avec les médecins de famille - Des objectifs atteints plus rapidement que prévu pour améliorer l'accès aux soins

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Les objectifs fixés dans le cadre de l'entente conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) en matière de prise en charge des patientes et des patients ont été non seulement atteints, mais également dépassés, avec l'inscription de 500 000 personnes supplémentaires auprès d'un ou une médecin de famille ou d'un groupe de médecine de famille, dont 180 000 personnes vulnérables, et ce, plus tôt que prévu.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces résultats s'inscrivent dans la foulée de l'entente annoncée en février dernier, qui prévoit notamment un nouveau mode de rémunération des médecins de famille œuvrant en première ligne, davantage axé sur la prise en charge et le suivi des patientes et des patients.

L'atteinte des cibles avant l'échéance initialement prévue, soit le 30 juin 2026, témoigne de la mobilisation des médecins de famille et de l'ensemble des acteurs du réseau pour répondre aux besoins de la population dans une approche qui s'inscrit dans le temps. Cette avancée importante contribue à améliorer concrètement l'accès à un ou une médecin de famille, tout en renforçant la première ligne et l'organisation des services offerts à la population, partout au Québec.

Citations :

« Améliorer l'accès aux soins, c'est un engagement qu'on a pris envers la population. Aujourd'hui, on franchit une étape importante. Plus de 500 000 Québécoises et Québécois supplémentaires sont maintenant pris en charge par un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille, dont 180 000 personnes parmi les plus vulnérables. C'est le fruit d'un travail collectif important avec les médecins de famille, leurs équipes et l'ensemble des professionnels qui contribuent à la première ligne, partout au Québec. Il reste du travail à faire, mais cette avancée est concrète et va faire une réelle différence pour des centaines de milliers de personnes. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis fier des médecins de famille qui ont répondu au souhait des patients. L'inscription de 500 000 nouveaux patients démontre leur engagement réel à améliorer l'accès aux soins de santé. Malgré une pénurie de médecins de famille, des médecins de toutes les régions ont accepté de revoir l'organisation des soins de première ligne et, grâce au concours d'autres professionnels de la santé, ils offriront un meilleur accès à la population. Ces améliorations toucheront particulièrement les milliers de patients vulnérables dont les besoins sont importants. »

Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170