MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa tournée dans l'ouest de Montréal, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné l'inauguration officielle du Centre d'excellence en santé mentale des jeunes (CESMJ), une initiative novatrice visant à transformer et à améliorer l'accès aux soins et aux services en santé mentale pour les jeunes de Montréal et du Québec.

Créé en 2022, ce centre vise à réduire le fardeau des problèmes de santé mentale chez les jeunes en favorisant la prévention, l'intervention précoce et le rétablissement. Il intègre la recherche scientifique directement dans les milieux de soins et accorde une place centrale aux jeunes et à leur famille dans la conception des services et des politiques. Les travaux du CESMJ portent, entre autres, sur l'identification précoce des troubles, l'amélioration des trajectoires de soins et le développement d'outils innovants en santé mentale.

Au-delà de la recherche, ce centre d'excellence développe également des programmes concrets pour les jeunes et leurs proches, notamment des ateliers pour les parents et les proches aidants, des activités créatives favorisant la résilience et le bien-être par l'art ou encore des services spécialisés en pédopsychiatrie, troubles alimentaires, premiers épisodes psychotiques et troubles de l'humeur.

Rappelons que toutes ces initiatives sont déployées en partenariat avec des acteurs de premier plan, dont l'Université McGill, le Centre de recherche Douglas, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et d'autres organismes qui interviennent dans la santé mentale des jeunes.

Citation :

« La santé mentale, particulièrement celle des jeunes, est une priorité nationale. Nous devons continuer d'agir pour faire une réelle différence. Le Centre d'excellence en santé mentale des jeunes agit comme un véritable catalyseur de changement puisqu'il rapproche la recherche des milieux cliniques, met de l'avant des approches innovantes et donne une voix centrale aux jeunes ainsi qu'à leur famille. Cela est en accord avec la vision de notre gouvernement et nous permet d'être mieux outillés pour prévenir l'apparition ou l'aggravation des troubles ou de leurs symptômes, intervenir rapidement lorsqu'ils surgissent et soutenir efficacement le rétablissement. Ce centre marque une avancée majeure vers des services plus accessibles, intégrés et adaptés à la réalité de nos jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Fait saillant :

Rappelons que le centre bénéficie d'un financement de la Fondation Molson et de la Fondation Graham Boeckh, engagées sur une période de 10 à 12 ans. Ces financements serviront à soutenir l'intégration de la recherche clinique directement au sein des milieux de soins afin de favoriser des interventions plus efficaces, mieux adaptées et fondées sur des données probantes.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 930-1947