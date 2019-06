Inauguration du square Dorchester

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Débutés en mai 2018, les travaux de réaménagement de la portion nord du square Dorchester se sont achevés au mois de mai dernier. La mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante ouvre aujourd'hui officiellement le square aux Montréalaises et Montréalais dans une ambiance festive.

« En plus de contribuer à l'image de marque de Montréal, cette mise en valeur permettra de mieux apprécier ce site patrimonial et d'optimiser son appropriation. Les Montréalais et Montréalaises pourront profiter d'un espace vert de grande qualité, complètement réaménagé, pour se détendre au cœur du centre-ville », d'affirmer Mme Valérie Plante.

« Je me réjouis du fait que les citoyennes et citoyens aient de nouveau accès à ce site patrimonial. La pérennité de ce lieu chargé d'histoire, d'une grande richesse archéologique et paysagère, est maintenant assurée grâce aux efforts conjoints de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal », a souligné Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la Langue française.

Soulignons qu'il s'agit de la phase trois des quatre phases de mise en œuvre du grand projet de réaménagement du square Dorchester-Place du Canada.

Le réaménagement de la portion nord du square Dorchester avait pour objectifs de :

Consolider et de faciliter le lien entre le Mont-Royal et le fleuve;

et le fleuve; Compléter la forme paysagère;

Assurer le confort et améliorer la convivialité du square et en faire un lieu de rencontre privilégié, au cœur du centre-ville;

Améliorer la qualité de l'environnement urbain en consolidant les liens entre le cadre bâti et la forme paysagère;

Faire connaître ce site patrimonial, un des lieux emblématiques de Montréal et en assurer la pérennité;

Tout en répondant à ces objectifs, les deux passerelles piétonnes permettent de prolonger les sentiers jusqu'à la rue du square Dorchester. Ceci permet de rétablir la forme paysagère du square, caractérisée par ses allées régulières et diagonales. Au centre du site, en bordure de la rue, s'insère un nouvel élément d'intérêt, une fontaine tronquée, implantée dans l'axe des monuments. La fontaine et l'aménagement réactualisent, dans un langage contemporain, la composition paysagère et l'ambiance du square à son apogée, dans la période victorienne. Le projet inclut également la restauration de l'ancienne vespasienne, de même que les travaux d'étanchéité de la dalle du toit du stationnement, la réfection de la rue du square-Dorchester réduite à une largeur de huit mètres et l'élargissement des trottoirs périphériques.

Nouveau réaménagement

Les travaux de la portion nord sont circonscrits par l'édifice Dominion Square, les rues Metcalfe et Peel et la limite des travaux d'aménagement réalisés en 2009-2010, dans la portion sud du Square.

Ces travaux s'inscrivent dans la continuité du plan de réaménagement et de mise en valeur du square Dorchester et de la place du Canada. Le square Dorchester est maintenant totalement réaménagé et la portion sud de la place, en bordure de la rue De La Gauchetière, sera la dernière étape de réalisation du plan d'ensemble. Le réaménagement du square Dorchester se devait d'être exceptionnel et de refléter le caractère unique, emblématique et prestigieux de ce haut lieu montréalais. L'aménagement concrétise des solutions innovantes et créatives exploitant le caractère patrimonial du site et des contraintes physiques et techniques telles que le maintien des rampes d'accès au stationnement souterrain à leur emplacement actuel.

Remerciements

La Ville de Montréal tient à remercier particulièrement le gouvernement du Québec pour sa contribution financière à toutes les phases du projet par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Soulignons aussi l'apport exceptionnel des architectes-paysagistes et concepteurs, Claude Cormier et associés, et celui de l'entrepreneur, CEVECO Inc. Ils ont su donner une signature distinctive au square, issue de sa riche histoire et repositionnée dans la ville contemporaine. L'ensemble retrouve le prestige et la prestance associés à son statut de site patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Nous tenons aussi à remercier la firme d'architectes Cardin Julien pour la restauration de la vespasienne.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308