Inauguration du premier immeuble de l'UTILE à Québec

Un logement abordable neuf pour 243 personnes aux études

QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et le Fonds immobilier de solidarité FTQ procèdent aujourd'hui à l'inauguration du tout premier immeuble de logement étudiant à but non lucratif de l'UTILE à Québec : l'Ardoise.

L'Ardoise loge, depuis la rentrée 2023, 243 étudiant·es universitaires dans 205 appartements abordables. Elle est située à quelques pas de l'entrée nord du campus de l'Université Laval, à proximité des grands axes de transport en commun et des services essentiels. Pour répondre aux besoins de sa clientèle étudiante, l'immeuble contient une salle d'étude commune ainsi qu'un stationnement à vélo intérieur. Les appartements de l'Ardoise se louent à partir de 606$ par mois, eau chaude et internet inclus.

La réalisation de ce projet de 35,6 M$ a été possible grâce à un financement de 30,8 M$ du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds national de co-investissements (FNCIL), un programme livré par la Société Canadienne d'hypothèque et de logements (SCHL), ainsi que des subventions de 4,6 M$ du gouvernement du Québec, et de 200 000$ de la Ville de Québec.

La phase de développement du projet a quant à elle était financée par le Fonds immobilier de solidarité FTQ et par la Société immobilière Codimm.

Construire rapidement pour répondre aux besoins

Le directeur général de l'UTILE, Laurent Levesque, est particulièrement fier de la concrétisation de ce projet, qui a été réalisé en un temps record et dans le respect du budget. « Il s'est écoulé moins de deux ans entre l'octroi de la subvention provinciale pour l'Ardoise et l'aménagement de nos locataires. Considérant l'importance des besoins en matière de logements étudiants à Québec, c'était primordial pour nous et nos partenaires que cet immeuble soit livré rapidement », insiste M. Levesque. « Ce projet démontre que le modèle de l'UTILE offre une solution pouvant être déployée en peu de temps pour répondre à la pénurie de logements étudiants partout au Québec. »

« Il y a plus de 41 000 étudiant·es universitaires locataires à Québec. En construisant des logements étudiants à but non lucratif, on vient apaiser la pression exercée par la population étudiante sur le marché locatif autour des institutions d'enseignement, ce qui bénéficie ultimement à l'ensemble des locataires du secteur », souligne M. Levesque.

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, de nombreux étudiants à Québec ont bientôt un logement abordable près de leur établissement d'enseignement. Cela leur permettra de se concentrer sur leurs études et de se bâtir un avenir prometteur. »

Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Pour bonifier l'offre de logements à la hauteur des besoins, il faut que l'ensemble des acteurs qui peuvent jouer un rôle actif en habitation apportent leur solution et travaillent conjointement. Il faut sortir des modèles conventionnels et allier les forces vives pour répondre aux besoins de clientèles variées. C'est la beauté du modèle que propose l'UTILE qui prend tout son sens dans le projet l'Ardoise qui permet d'accueillir plus de 200 étudiantes et étudiants. Grâce à cette volonté commune des partenaires, ces personnes pourront poursuivre leur parcours scolaire à Québec en ayant l'assurance d'être bien logées. Je souhaite que ce projet serve d'exemple pour des projets à venir partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je salue l'initiative d'UTILE qui apporte une solution concrète et abordable pour des personnes qui poursuivent leurs études dans la belle région de Québec. Cet immeuble stratégiquement positionné à proximité des établissements d'enseignement permettra à des étudiantes et étudiants de se loger en toute sécurité et de concentrer leurs énergies sur leur préparation de carrière. Je suis très fier que notre gouvernement ait contribué à cette initiative. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud Adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

« Avec son offre d'appartements locatifs abordables hors campus, l'Ardoise répond à un besoin important de la clientèle étudiante. Dans le contexte de la crise du logement actuelle, favoriser la réalisation de ce genre de projets s'avère d'autant plus crucial. C'est pourquoi la Ville est heureuse d'avoir contribué au partenariat financier novateur qui l'a rendue possible.»

Bruno Marchand, Maire de la Ville de Québec

« Nous sommes fiers de voir cette réalisation aujourd'hui et de constater l'évolution du projet depuis 2020, lorsque l'équipe de l'UTILE a cogné à notre porte afin d'acquérir notre terrain à Sainte-Foy. Au Fonds immobilier, l'immobilier durable est notre moteur et des projets comme celui de l'Ardoise de l'UTILE est un bel exemple. Bravo à toute l'équipe et à tous les partenaires derrière ce projet. Grâce à de nouvelles approches et à des expertises complémentaires, c'est ensemble qu'on arrivera à répondre aux besoins urgents de la société.»

Martin Raymond, président directeur-général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref

Bâtiment comprenant 205 logements abordables pour la clientèle étudiante universitaire

Inclusions : appartements semi-meublés

Espaces communautaires intérieurs et extérieurs comprenant une salle d'étude et une buanderie

Stationnement intérieur pour vélos

Stationnement intérieur pour voitures

Situé au 2260 chemin Sainte-Foy , face du campus de l'Université Laval

À distance à pied de l'université et des commerces de proximité

