Inauguration du parc Daisy-Peterson-Sweeney en présence de la famille

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le 12 septembre dernier, la famille Sweeney est venue inaugurer en personne le parc nommé en l'honneur de Daisy-Peterson-Sweeney , enseignante, pianiste et organiste, cofondatrice du Montréal Jubilation Gospel Choir et soeur et professeure de piano du célèbre musicien de jazz, Oscar Peterson.