MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Le jeudi 16 janvier 2024, NAV CANADA et CAE invitent les membres des médias à assister à l'inauguration du nouveau Centre de formation des services de la circulation aérienne de CAE à Montréal. Dans le cadre de ce partenariat unique au Canada, les instructeurs de CAE dispenseront la formation initiale des spécialistes des services de vol et des contrôleuses et des contrôleurs de la circulation aérienne en utilisant le programme de formation et les cours de NAV CANADA.

Les dirigeants suivants seront présents :

Marc Parent , président et chef de la direction, CAE

, président et chef de la direction, CAE Marie-Christine Cloutier , vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing - Aviation civile, CAE

, vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing - Aviation civile, CAE Mark Cooper , président et chef de la direction, NAV CANADA

, président et chef de la direction, Diana Kelly , vice-présidente et chef des ressources humaines, NAV CANADA

, vice-présidente et chef des ressources humaines, Alan DeSousa, maire, Saint-Laurent

Les représentants des médias auront l'occasion de visiter le nouveau centre de CAE et de participer à une session pratique dans un simulateur de pointe. Cette expérience leur permettra de découvrir l'environnement de travail et les responsabilités critiques des spécialistes des services de vol et des contrôleurs de la circulation aérienne, et mieux comprendre l'importance cruciale de la communication entre les professionnels en service aériens et les pilotes d'avion.

En résumé :

Date : Jeudi, 16 janvier 2025 Heure : 9 h 45 - 12 h Entrevue médiatique et séance photo : 11 h Lieu : 8585 Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec) Canada H4T 1G6

Des boissons et un petit-déjeuner léger seront servis.

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre présence, veuillez contacter Patricia Archambault à [email protected].

SOURCE CAE inc.