De nouvelles arches de sécurité au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, ainsi que la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, annoncent la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Des arches de détection de métaux seront en fonction à l'entrée du palais à compter de demain. De plus, l'accès au public se fera désormais uniquement par les portes situées sur la rue Académie, adjacentes au stationnement. Il ne sera plus possible d'entrer dans le palais par les portes situées sur la rue Jacques-Cartier.

Précisons que, dans un palais de justice, il est interdit d'avoir en sa possession une arme ou tout autre objet pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider. De plus, le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, le fait de quitter les lieux ou d'en être expulsée ne libère pas une personne de son obligation de respecter une assignation ou une citation à comparaître devant le tribunal.

En raison de l'implantation de ces nouvelles mesures de sécurité, il est recommandé aux personnes qui fréquenteront le palais de justice de planifier leurs déplacements, car elles demeurent responsables d'arriver à temps à une audience, et ce, même si des délais d'attente pourraient être observés à l'entrée du palais.

Un investissement de 31 M$

Le 3 juin 2024, un investissement de 31 M$ a été annoncé dans le cadre du rehaussement de la sécurité dans les palais de justice. De cette somme, 7,6 M$ sont consacrés à l'ajout et à la modernisation d'équipements dans le réseau des palais de justice du Québec, et 23,4 M$ serviront à la formation de nouveaux constables spéciaux.

Citations

« Le palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield est le neuvième palais au Québec, depuis juin 2024, à voir ses mesures de sécurité rehaussées. Nous souhaitons que l'exercice de la justice se déroule dans le calme et la sécurité, au bénéfice de la population, ainsi que du personnel et des intervenants qui y œuvrent quotidiennement. Les mesures annoncées aujourd'hui contribueront certainement à l'atteinte de cet objectif. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'ajout d'arches de détection au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield illustre notre volonté de renforcer la sécurité dans les palais de justice. Ces mesures contribueront à garder bas le nombre d'incidents violents dans les palais de justice, en outillant les constables d'équipements à la fine pointe de la technologie. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield est très achalandé. Les nouvelles mesures de sécurité déployées aujourd'hui permettront aux citoyens de la région d'y circuler en se sentant en toute sécurité. C'est une excellente nouvelle! »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Chaque jour, des citoyennes et citoyens doivent se rendre au palais de justice pour assister à une audience. Pour plusieurs d'entre eux, c'est quelque chose qui peut être intimidant. Je me réjouis donc que des mesures supplémentaires soient mises en place pour renforcer leur sentiment de sécurité et contribuer à rendre leur expérience du système de justice plus confortable. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Les palais de justice sont des lieux sécuritaires, notamment grâce à la présence de constables spéciaux. Le rehaussement annoncé aujourd'hui leur offre des outils supplémentaires pour accomplir leur travail de manière encore plus efficace. La population de la région continuera de bénéficier d'un palais de justice dans lequel elle peut se sentir en sécurité. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield : Québec.ca/palaisdejustice.

