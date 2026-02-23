Inauguration du bâtiment Mission Unitaînés de Drummondville : les locataires emménagent!

DRUMMONDVILLE, QC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Drummondville et l'organisme Innov Habitat Drummond, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménagent depuis quelques semaines.

Situé au 795, boulevard des Pins, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Drummondville a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement et de personnalisation du projet. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, de M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, de Mme Cathy Bernier, conseillère municipale à la Ville de Drummondville et déléguée du conseil municipal à l'habitation, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. Sébastien Brière, directeur général d'Innov Habitat Drummond.

Citations :

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Drummondville en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« À titre de ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, je me réjouis de la concrétisation de ce projet porteur pour Drummondville. Notre gouvernement agit pour accélérer la construction de logements de qualité, abordables et adaptés aux besoins de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Le projet de Mission Unitaînés s'inscrit pleinement dans cette volonté d'offrir à nos aînés des milieux de vie modernes, sécuritaires et empreints de dignité. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour

« Je suis fière que notre gouvernement ait participé à ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés de Drummondville. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - des communautés où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« L'inauguration de cet immeuble marque une avancée importante pour les aînés drummondvillois. Nous sommes fiers d'offrir à notre communauté un milieu de vie abordable, sécuritaire et adapté à ceux et celles qui ont contribué à bâtir Drummondville. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Grâce à ce travail concerté réunissant le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Drummondville ainsi que des organismes possédant les connaissances et les capacités de livrer des immeubles rapidement, la population drummondvilloise bénéficie aujourd'hui de 100 nouveaux logements abordables. Je salue tous les intervenants qui ont mis l'épaule à la roue : lorsque l'on travaille en équipe, c'est toute la société qui gagne! »

André Lamontagne, député de Johnson

« Au-delà des chiffres, ce sont 100 histoires de vie qui commencent ici. Ce projet démontre que, lorsque la Ville agit avec détermination et collabore étroitement avec ses partenaires, il est possible d'offrir à nos aînés un milieu de vie à la fois abordable, chaleureux et bien intégré à notre communauté. »

Cathy Bernier, conseillère municipale à la Ville de Drummondville et déléguée du conseil municipal à l'habitation

« Nous sommes particulièrement reconnaissants de l'occasion qui est offerte à notre communauté. Cet édifice représente bien plus qu'un toit : c'est une promesse de sécurité, de bien-être et de dignité pour nos aînés qui vivent de revenus modestes. Nous sommes fiers de prendre part à cette réussite et nous sommes ravis d'accueillir les premiers résidents dans leur nouveau milieu de vie. »

Sébastien Brière, directeur général d'Innov Habitat Drummond

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Drummondville comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

