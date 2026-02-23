/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE DRUMMONDVILLE/

DRUMMONDVILLE, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Drummondville, Innov Habitat Drummond et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;

M me Sarah Saint-Cyr Lanoie, mairesse adjointe de Drummondville;

Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; M. Sylvain St-Onge, président du CA d'Innov Habitat Drummond;

M. Sébastien Brière, directeur général d'Innov Habitat Drummond.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 février 2026, 8 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 23 février 2026 HEURE : 9 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

