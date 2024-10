Inauguration des terrains de basketball du parc Oscar-Peterson qui arboreront les couleurs des Raptors de Toronto

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le 5 octobre dernier, l'Arrondissement du Sud-Ouest, en collaboration avec les Raptors de Toronto, la MLSE Foundation et Subway, ont inauguré les terrains de basketball nouvellement rénovés du parc Oscar-Peterson. Les travaux s'élevant à 219 000 $ ont bénéficié d'une subvention de la MLSE Foundation, pour qui il s'agit d'un premier investissement dans des terrains de basketball au Québec. Ces terrains arboreront dorénavant les couleurs et le slogan, traduit en français spécifiquement pour l'occasion, de cette équipe professionnelle de basketball qui est la seule au pays faisant partie de la NBA.

Pour l'occasion, une fête a été organisée pour souligner l'achèvement des travaux. Plus de 120 jeunes ont participé à des cliniques sportives avec des entraîneuses et entraîneurs locaux et de la MLSE Foundation ainsi que le vétéran de huit saisons, Alvin Williams, pour apprendre des techniques de pros du basketball. Subway leur a remis des sandwichs et les Raptors ont distribué des chandails, des casquettes et des billets pour les récompenser de leurs efforts. Des performances de danse (cheerleading) du North Side Crew ont aussi été présentées.

« Nous sommes très heureux que les jeunes de la Petite-Bourgogne puissent profiter de terrains de qualité où ils et elles pourront pratiquer leur sport favori. Le basketball favorise le vivre-ensemble, et nul doute que ces terrains multicolores sauront attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Le parc Oscar-Peterson est d'ailleurs un lieu de rassemblement névralgique pour la communauté et les organismes sont nombreux à animer l'espace public. Le Sud-Ouest a à cœur de les soutenir dans leur mission d'accompagner tout particulièrement les jeunes qui sont vulnérables à la violence et à la criminalité. Nous avons la conviction que le sport est également un outil essentiel à la persévérance scolaire, car il encourage les personnes à se dépasser, à poursuivre leur parcours et à se réaliser en tant que personne. Bien que nous soyons dans le Sud-Ouest de Montréal, ça m'amuse de dire qu'en matière de basketball "le nord, c'est nous". »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En tant que branche caritative des Raptors de Toronto, la MLSE Foundation est fière de soutenir la remise à neuf des terrains au parc Oscar-Peterson en collaboration avec Subway. L'investissement dans la Petite-Bourgogne s'inscrit dans la mission de la MLSE Foundation de rendre le sport plus accessible pour les jeunes et nous croyons que l'accès au sport mène au succès et à des possibilités hors le terrain de jeu. »

Mme Tashshena McLean, directrice, Fonds de développement, MLSE Foundation

« Des projecteurs de la NBA aux terrains communautaires à travers le pays, Subway et nos franchisés sont fiers de contribuer à la croissance du basketball au Canada. C'est un honneur pour nous de nous associer à l'Arrondissement du Sud-Ouest et à la Fondation MLSE dans leurs efforts pour offrir un meilleur accès au sport. Chez Subway, nous avons à cœur de donner aux athlètes de tous niveaux les moyens d'adopter un mode de vie actif. Nous espérons que ces terrains deviendront une source d'inspiration pour la communauté de la Petite-Bourgogne, encourageant à la fois l'activité physique et l'émergence de la prochaine génération de talents en basketball. »

Courtney Hindorff, Directeur général de Subway Canada

Faits saillants :

Les travaux : Les travaux ont permis le resurfaçage des deux terrains et l'installation d'un revêtement acrylique, de même que l'installation de nouveaux paniers. Ils se sont échelonnés de la fin mai à la fin juin 2024, et de la fin août à la mi-septembre 2024, afin de permettre à la population de jouer au plus fort de la saison estivale. Les couleurs sélectionnées pour les deux terrains sont inspirées de la murale sur le mur d'enceinte du poste Guy d'Hydro-Québec, à l'angle de la rue Saint-Jacques , qui se veut un hommage au quartier de la Petite-Bourgogne.

