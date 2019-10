Inauguration des rues Murray et du Shannon - Griffintown accueille ses premières rues habitées

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, le vice-président du comité exécutif, responsable de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, Sylvain Ouellet, et le conseiller associé à l'habitation, Craig Sauvé, inaugurent aujourd'hui le nouvel aménagement des rues Murray et du Shannon.