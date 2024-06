Inauguration des nouveaux locaux du GMF-U Richelieu-Yamaska

SAINT-HYACINTHE, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration des nouveaux locaux construits dans le cadre du projet d'agrandissement du GMF-U Richelieu-Yamaska, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Le rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment de deux étages est consacré aux services fournis à la clientèle, alors que l'étage supérieur accueille des salles d'examen, des bureaux et des salles de rencontre et d'enseignement du GMF-U.

Ce projet d'agrandissement permettra notamment d'accueillir davantage de médecins résidents et de médecins superviseurs, de stagiaires cliniques, comme du personnel infirmier, des infirmiers praticiens spécialisés, des travailleurs sociaux, de même que plus de patientes et de patients.

Citations :

« Je l'ai souvent mentionné : notre objectif pour les prochaines années est d'offrir à toutes les Québécoises et à tous les Québécois une expérience patient bonifiée, axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de soutenir la réalisation de ce projet, cohérent avec la vision que propose notre Plan santé, notamment en matière d'accès aux services de première ligne. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis fière de l'ouverture des nouveaux locaux de ce GMF-U à Saint-Hyacinthe. La concrétisation de ce projet représente un gain important pour notre communauté et pour l'amélioration de l'accès aux soins et aux services sociaux. Je remercie les équipes qui ont participé à sa réalisation ainsi que toutes celles qui, sur le terrain, mettent à contribution leurs compétences au bénéfice de leurs patientes et de leurs patients. C'est une excellente nouvelle pour la population de Saint-Hyacinthe et de la Montérégie. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Le CISSS de la Montérégie-Est collabore étroitement avec l'Université de Sherbrooke pour ses programmes d'enseignement.





pour ses programmes d'enseignement. Les locaux sont situés dans des espaces locatifs du Centre administratif Gauthier de Saint-Hyacinthe , une propriété de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe .





, une propriété de la Société d'agriculture de . Ce centre administratif regroupe actuellement l'équipe du GMF-U, un point de services du CLSC des Maskoutains, les services de soutien à domicile et des services administratifs.

