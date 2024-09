Inauguration des Habitations Josette-Lachance : 72 logements sociaux et abordables destinés à des familles et à des personnes seules à Châteauguay

CHÂTEAUGUAY, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Châteauguay et l'Office d'habitation de Roussillon ont souligné aujourd'hui l'inauguration officielle des Habitations Josette-Lachance, un immeuble de 72 logements sociaux et abordables destinés à des familles et à des personnes seules à Châteauguay. Il s'agit d'un investissement de près de 23 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Châteauguay, M. Éric Allard, et de la présidente de l'Office d'habitation de Roussillon, Mme Chantale Boudrias.

Le gouvernement du Québec a contribué à la réalisation de ce projet en y accordant près de 13,7 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'office d'habitation. De son côté, la Ville de Châteauguay y a investi plus de 1,3 M$.

Militante de plusieurs causes sociales pendant près de 50 ans, Josette Lachance a notamment milité pour l'accès au logement social. Son engagement a permis à des centaines, voire des milliers de ménages de profiter d'un meilleur milieu de vie. Son legs continue de faire progresser les droits des locataires et d'encourager le développement de logements sociaux à travers de nombreux organismes de la région.

Citations :

« Je suis fière de souligner l'apport important de notre gouvernement à la création de cet immeuble de 72 logements sociaux et abordables qui encourage l'inclusion par la mixité de sa clientèle. Ce nouvel immeuble, fruit d'un travail collectif et de nos efforts constants en habitation, améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. Nous allons continuer de travailler sur tous les fronts et toutes les solutions afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis très fière de souligner ce projet si important, qui vient rendre hommage à une grande ambassadrice du logement social dans la région, Mme Josette Lachance. Cet immeuble répond au besoin le plus essentiel, celui de se loger de manière abordable et sécuritaire. Félicitations à tous les partenaires, de même qu'à l'Office d'habitation de Roussillon, pour cette réalisation majeure! »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

« Ce projet très attendu répond à un besoin de logements criant dans notre région et je suis très heureux de constater sa réalisation. Cette initiative représente un soulagement important pour plusieurs familles et personnes vivant seules à Châteauguay. »

Éric Allard, maire de Châteauguay

« C'est avec grand enthousiasme que nous parvenons aujourd'hui à la concrétisation de 72 nouvelles unités dans un contexte où les besoins en logements sont de plus en plus grands. Je ne peux que me réjouir de cette annonce qui incarne notre engagement à offrir des logements abordables et de qualité à notre communauté. Ce projet est le résultat d'un travail collectif et représente une étape importante vers un avenir plus inclusif et solidaire. »

Chantale Boudrias, présidente de l'Office d'habitation de Roussillon

Faits saillants :

Jusqu'à 57 des 72 ménages de cet immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Châteauguay.

L'Office d'habitation de Roussillon a aussi obtenu une aide financière de plus de 493 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Châteauguay.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

