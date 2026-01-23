SASKATOON, SK, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds d'innovation pour le logement abordable soutient les nouvelles idées qui entraîneront des changements et auront un effet perturbateur sur le secteur - des idées et des approches qui feront évoluer le secteur du logement abordable et créeront la prochaine génération de logements au Canada.

Saskatoon compte maintenant soixante-treize nouveaux logements qui offrent un chez-soi aux personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de handicap à faible revenu. Un investissement conjoint des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ainsi que des partenariats avec la Camponi Housing Corporation, SaskNative Rentals et la Ville de Saskatoon ont permis l'aménagement de cet ensemble résidentiel. L'immeuble compte 37 logements locatifs au loyer du marché, 19 logements abordables et 17 logements accessibles d'une chambre. Trente-six de ces logements fournissent un chez-soi aux personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de handicap à faible revenu. Spécialement conçue pour les Métis et les membres des Premières Nations, la Métis Veterans Plaza est exploitée par la Camponi Housing Corporation et SaskNative Rentals. Ses résidents ont accès sur place à des services de soutien social, médical et financier.

L'annonce a été faite par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Denesthé--Missinippi--Rivière Churchill, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, Cynthia Block, mairesse de Saskatoon et Angela Bishop, présidente et fiduciaire de la Camponi Housing Corporation.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Bâtir un Canada fort, c'est aussi construire davantage de logements abordables dans des collectivités comme Saskatoon. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires provinciaux, municipaux et autochtones afin de veiller à ce qu'un plus grand nombre de logements accessibles et abordables soient offerts aux membres des Premières Nations et de la Nation métisse, aux aînés et aux personnes en situation de handicap. Ces 73 nouveaux logements témoignent de ce que nous pouvons accomplir, en tant que pays, lorsque nous unissons nos efforts. » - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Denesthé--Missinippi--Rivière Churchill

« Le logement abordable est plus qu'un endroit où vivre : il jette les bases de la stabilité, de l'indépendance et de la possibilité de réussite pour les personnes et les familles. Nous soutenons des collectivités plus fortes et un avenir meilleur en créant des logements sûrs, accessibles et qui répondent aux besoins culturels. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Métis Veterans Plaza est la preuve de ce qu'on peut accomplir lorsque le logement abordable est dirigé par des Autochtones et ancré dans la communauté. L'immeuble rend hommage au service et aux sacrifices des anciens combattants métis et répond aux besoins criants de logements à Saskatoon. Il offre un milieu de vie qui intègre soutien, entraide et dignité. La préservation de la culture, le renforcement de l'identité et la création d'un lieu d'appartenance que favorise la Métis Veterans Plaza témoignent du type de logements qu'il faut continuer de construire dans notre ville. » - Cynthia Block, mairesse de Saskatoon

« Cet ensemble résidentiel est l'aboutissement de travaux amorcés il y a plus d'une décennie, lorsque nous avons reconnu que le logement abordable et les services complets étaient essentiels à la santé et à la vitalité des collectivités. Il y a 13 ans, nous avons prévu qu'il serait nécessaire de miser sur la densification. Nous avons alors cherché à créer des occasions et à éliminer les obstacles pour les membres de la collectivité. La réussite de la Métis Veterans Plaza est attribuable au travail acharné, à l'innovation et à une stratégie qui a évolué depuis. » - Angela Bishop, présidente et fiduciaire de Camponi Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 74,08 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 183 200 logements et la réparation de plus de 328 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable , une initiative de la SNL, fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 000 logements.

, une initiative de la SNL, fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 000 logements. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Le Rental Development Program (RDP) offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. En 2025-2026, le gouvernement de la Saskatchewan investit 5 millions de dollars dans le RDP afin que nous puissions nous associer à des fournisseurs de logements pour aménager de nouveaux logements avec services de soutien pour les personnes qui ont besoin d'aide supplémentaire pour vivre de façon autonome. Il s'agit notamment de personnes à faible revenu, ayant une incapacité physique, une déficience cognitive, une maladie mentale ou des dépendances, ainsi que de personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver.

(RDP) offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Le Saskatchewan Co-investment Program (SCIP) est financé par la province et accompagne d'autres programmes fédéraux et municipaux. Les ensembles d'habitation approuvés dans le cadre du SCIP recevront un financement pouvant atteindre 27 000 $ par logement, jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ par ensemble, sous forme de prêt-subvention d'une durée de 10 ans.

Pour être admissibles au financement du SCIP, les promoteurs doivent s'engager à louer ces logements à des ménages dont les revenus se situent sous le seuil appelé Saskatchewan Household Income Maximums-Low pour une période de 10 ans fixée par la Saskatchewan Housing Corporation. Le revenu ciblé dépend de la composition du ménage et de l'état de la situation de handicap.

SaskNative Rentals est l'organisme sans but lucratif de la Camponi Housing Corporation, un fournisseur de logements pour les Métis et les Autochtones établi à Saskatoon depuis 1974.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 10 000 000 $ dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable; 23 600 322 $ du Fonds pour le logement abordable (annoncé précédemment); 1 200 000 $ du gouvernement de la Saskatchewan dans le cadre du RDP; 500 000 $ du gouvernement de la Saskatchewan dans le cadre du SCIP; 150 000 $ de la Ville de Saskatoon et un allègement de l'impôt foncier additionnel pour une période de 5 ans.



