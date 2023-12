ESTEVAN, SK, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Grâce à un investissement de 950 000 $ des gouvernements fédéral et provincial, la population de la Saskatchewan a maintenant accès à des logements nouvellement rénovés en appui au traitement des dépendances à Estevan.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, et l'honorable Tim McLeod, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Saskatchewan, ont annoncé l'achèvement des travaux de rénovation et l'inauguration des logements du St. Joseph's Addiction Recovery Centre.

L'investissement a été fait dans le cadre de l'Initiative canadienne de logement communautaire. Par l'entremise de la Saskatchewan Housing Corporation, l'Estevan Housing Authority a fourni l'immeuble d'appartements au St. Joseph's Addiction Recovery Centre.

Ce projet de rénovation permet d'offrir un hébergement à 32 personnes qui ont terminé un traitement de la dépendance en milieu hospitalier et qui ont besoin d'un logement avec des services de soutien pendant un certain temps. Ainsi, ces personnes pourront maintenir et renforcer les progrès réalisés pendant leur traitement. Le financement des places d'hébergement après traitement a été annoncé par la province plus tôt cette année. Cet investissement s'inscrit dans un engagement visant à ajouter 150 places pour les personnes ayant une dépendance. Grâce à la rénovation et à la conversion de logements sous-utilisés, ces nouvelles places offriront aux occupants un toit et un accès à des services pour améliorer leur rétablissement à long terme.

Par l'entremise d'un partenariat avec la Saskatchewan Health Authority, les résidents ont accès à du soutien et à des programmes de traitement des dépendances offerts par le personnel du St. Joseph's Addiction Recovery Centre. Les gens de partout en Saskatchewan peuvent avoir accès à ces logements.

« Le gouvernement fédéral collabore avec ses partenaires de partout au pays pour offrir des logements sûrs et abordables aux personnes qui en ont le plus besoin. Je suis fier que nous puissions soutenir un ensemble d'habitation qui permettra à 32 personnes d'avoir un nouveau logement stable. Elles pourront y poursuivre leur rétablissement et commencer le prochain chapitre de leur vie. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan et la Saskatchewan Housing Corporation sont fiers d'appuyer le St. Joseph's Addiction Recovery Centre. Celui-ci compte maintenant 32 logements visant à soutenir des programmes de traitement des dépendances à Estevan. Il est essentiel d'avoir des partenariats positifs. Grâce à eux, on peut répondre efficacement aux besoins des personnes que nous servons aujourd'hui et anticiper les besoins de demain. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires communautaires afin d'offrir un meilleur accès au logement. Nous visons aussi à fournir des services de soutien aux personnes pour qui avoir un chez-soi ne suffit pas à garder leur logement. » - Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Les gens en Saskatchewan auront maintenant un meilleur accès aux soins dont ils ont besoin pour se remettre de problèmes de toxicomanie. Les nouvelles places d'hébergement après traitement du St Joseph's Addiction Recovery Centre font partie de l'engagement à ajouter 150 places pour le traitement des dépendances dans la province. Par ailleurs, cet engagement du gouvernement de la Saskatchewan a récemment été revu à la hausse : ajouter un total de 500 places pour le traitement des dépendances au cours des cinq prochaines années. »

- Tim McLeod, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Saskatchewan prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans.

