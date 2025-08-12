Inauguration de logements pour adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a procédé aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée dans la région de la Gaspésie, à l'inauguration d'un immeuble de 12 logements destiné à accueillir des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Les premières personnes s'y installeront en octobre.

Ce projet d'hébergement a été réalisé par l'organisme Demeure Toi, de Gaspé. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif issu de l'initiative de parents ou de proches de personnes autistes visant à créer un milieu de vie adapté à leurs besoins. Le projet a également bénéficié du soutien de diverses instances gouvernementales ainsi que d'un organisme du milieu.

L'immeuble accueillera 11 personnes, le 12e logement étant occupé par une personne locataire accompagnatrice. Pour avoir accès à ces logements, il faut, en plus d'être adulte et de présenter un TSA :

souhaiter développer un projet de vie afin d'être impliqué activement dans la société et vivre de manière autonome;

manifester le désir, la motivation et de l'engagement pour développer son projet de vie;

vouloir recevoir les services professionnels de l'équipe multidisciplinaire affectée au projet.

Les services offerts sont de l'assistance personnelle, de l'aide à la vie domestique, du soutien civique et de la surveillance. Un service d'éducation spécialisée est également offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie auprès de la clientèle qui réside dans l'immeuble.

Ce projet a bénéficié d'un appui du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de développer de nouvelles places en hébergement pour la clientèle en déficiences physique et intellectuelle et en TSA, de diminuer le nombre de personnes en attente et de mieux répondre aux besoins des personnes hébergées. L'organisme recevra également un financement annuel de 275 000 $ pour offrir les services mentionnés.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a contribué au projet Demeure Toi en injectant une somme supplémentaire de 5,2 millions $. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente tripartite conclue entre la SHQ, la Ville de Gaspé et l'organisme porteur du projet. Grâce à cette aide financière, la maison d'hébergement a pu sortir de terre et pourra remplir pleinement sa mission.

Citations :

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Gaspé, dont les besoins sont urgents. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce développement possible. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les personnes adultes vivant avec un TSA ont besoin de développer leur autonomie au sein d'un projet de vie qui va les aider à aller au bout de leur potentiel. Pour ce faire, il faut leur offrir un milieu de vie bien adapté à leur réalité, dans leur propre communauté, à proximité de leur famille et de leur entourage. Pour que cela s'accomplisse avec succès, nous devons leur fournir les services d'accompagnement nécessaires. C'est pourquoi je suis très fier d'avoir apporté mon soutien à ce projet, avec l'appui de nos équipes des services sociaux. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Offrir un toit adapté aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est bonifier concrètement le continuum d'hébergement au Québec. Ce projet est une preuve tangible que nous multiplions les efforts pour augmenter l'offre de logements partout au Québec, en misant sur des milieux de vie durables, fonctionnels, inclusifs et sécuritaires. Il incarne notre volonté de répondre aux besoins particuliers de chaque Québécois et Québécoise, avec dignité et respect. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les partenaires impliqués. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Les besoins des adultes de la Gaspésie ayant un TSA sont criants, comme en témoigne le fait que plusieurs citoyennes et citoyens se soient réunis pour mettre sur pied ce beau projet. Et les services seront au rendez-vous pour bien soutenir ces personnes et leur famille dans leur volonté d'autonomie et d'épanouissement au sein de la collectivité. Je remercie tous nos partenaires dans cette aventure, notamment l'organisme Demeure Toi, le gouvernement fédéral et l'établissement régional de santé et de services sociaux et ses équipes dévouées. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis de ce projet issu d'une initiative locale et qui vient répondre à un besoin réel des personnes vivant avec un TSA et leur famille. Je remercie les membres de notre communauté qui ont mis sur pied une telle initiative, avec l'appui de nos deux paliers de gouvernement. Nul doute que ces logements feront une grande différence dans la vie des personnes résidentes. En développant ainsi leur autonomie, ces personnes contribueront au dynamisme de l'ensemble de notre région, et j'en suis très fier. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

Le coût de réalisation du projet est estimé à 9 millions $. L'entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements a permis un financement de 3,65 millions $.

Les services d'éducation spécialisée fournis par le CISSS équivalent à un financement d'environ 40 000 $.

