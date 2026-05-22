Inauguration de la place Karl-Tremblay : Plus de 1 000 Québécois réunis pour rendre hommage au chanteur des Cowboys Fringants !

L'ASSOMPTION, Qc, le 22 mai 2026 /CNW/ - C'est sous le signe de la joie, mais aussi de l'émotion qu'a eu lieu plus tôt aujourd'hui l'inauguration de la place Karl-Tremblay à L'Assomption. Plus de 1 000 Québécois, dont de nombreux assomptionnistes, se sont réunis pour rendre hommage au regretté chanteur et visionner QUÉBEC/14/01/2023 - Le film concert-événement.

Animée par Kevin Houle, acteur-chanteur dans PUB ROYAL - La comédie musicale des Cowboys Fringants, cette soirée a été le théâtre de moments touchants. D'abord, la chorale du Vieux Palais a lancé les festivités de merveilleuse façon, portée par la voix mélodieuse de 70 adultes et 50 enfants, et accompagnée de Marie-Annick Lépine à la guitare, à la mandoline et au clavier. Ensuite, les Cowboys Fringants, Kevin Houle et d'autres membres de la troupe de PUB ROYAL ont interprété la chanson Sur mon épaule, accompagnés par les chants de la foule.

« Nous ne pourrions être plus fiers de cette soirée exceptionnelle. Nous tenons à remercier les gens qui ont participé en grand nombre, notamment en apportant des cravates pour notre mur hommage. C'est un honneur pour nous d'avoir un espace de commémoration, de partage et de rencontres, qui gardera vivant l'apport inestimable de cet artiste d'ici d'exception pour le Québec », souligne Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption.

« Karl Tremblay a profondément marqué la nation québécoise. Par sa voix, par ses mots et par sa capacité de rassembler. On se rappelle la vague d'amour et de tristesse vécue lors de son décès. Karl et Marie-Annick ont fondé leur famille à L'Assomption et la place Karl-Tremblay sera un lieu de rassemblement et de fierté pour les citoyens! C'est avec bonheur que notre gouvernement s'est associé à ce projet! » déclare François Legault, député de L'Assomption.

Présenté par Les Films La Tribu, QUÉBEC/14/01/2023 - Le film concert-événement, permet de voir ou revoir ce concert des Cowboys Fringants organisé dans le cadre de la tournée Les Antipodes.

Cette soirée n'aurait pu voir le jour sans l'apport de Stageline, fleuron économique de L'Assomption spécialisé dans les scènes extérieures. Fort de ses 300 employés dans la région, ce partenaire d'exception a déployé une infrastructure à la mesure des ambitions de ce grand lancement dans notre communauté.

Programmation variée à venir

Soulignons que la construction de la place Karl-Tremblay a notamment été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, par le biais du volet 1 - Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité, pour un montant de 750 000 $.

Une programmation culturelle riche et festive attend les citoyennes et citoyens de L'Assomption. Pour tout connaitre des événements à venir à la place Karl-Tremblay, la Ville en fera l'annonce notamment sur ses plateformes sociales.

SOURCE Ville de L’Assomption

Renseignements : Sandrine Gagné, [email protected], 438 873-2909