Report de l'inauguration de la place Karl-Tremblay en mai 2026

L'ASSOMPTION, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - C'est avec tristesse que la Ville de L'Assomption se voit dans l'obligation de reporter l'inauguration de la place Karl-Tremblay, prévue le jeudi 13 novembre, au vendredi 8 mai 2026.

Bien que tout ait été mis en œuvre pour offrir une soirée mémorable et un hommage à la hauteur de M. Tremblay, force est de constater que les conditions hivernales actuelles ne nous permettront pas de découvrir et d'apprécier pleinement tous les détails, les subtilités et les attentions que recèle la place Karl-Tremblay, un lieu pensé pour célébrer l'œuvre de ce musicien d'exception.

« Nous sommes bien déçus de la tournure des événements. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les employés municipaux, fournisseurs, artistes et entrepreneurs qui ont mis les bouchées doubles pour préparer cette soirée. Un merci tout particulier aux Cowboys Fringants, pour leur précieuse et généreuse collaboration. Cette inauguration n'en sera que plus grandiose le moment venu. » souligne le maire de L'Assomption, Sébastien Nadeau.

Pour rester informer quant à l'inauguration à la place Karl-Tremblay, la Ville en fera l'annonce notamment sur ses plateformes sociales.

SOURCE Ville de L’Assomption

