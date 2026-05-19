INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration festive et rassembleuse de la place Karl-Tremblay

L'ASSOMPTION, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La Ville de L'Assomption est heureuse de convier les représentants des médias à l'inauguration de la place Karl-Tremblay le vendredi 22 mai, dès 18 h 30. Cet événement rassembleur sera également l'occasion de présenter gratuitement QUÉBEC/14/01/2023 - Le film concert-événement.

QUAND : Vendredi 22 mai 2026, à partir de 18 h 30

Les prises de parole débutent à 19 h 45



OÙ : 261, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption



QUI : Animation assurée par Kevin Houle, acteur-chanteur dans PUB ROYAL - La comédie musicale des Cowboys Fringants. Présence des membres des Cowboys Fringants Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, du maire de L'Assomption Sébastien Nadeau et de nombreux autres élus et dignitaires.



QUOI : Prises de parole de dignitaires, numéro surprise, présence de la Chorale du Vieux Palais et diffusion du film sur écran géant.

Des occasions photo ainsi que des entrevues individuelles avec le maire de L'Assomption et Kevin Houle seront possibles avant le début de l'événement.

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'inauguration sont priés de confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ville de L’Assomption

Information : Sandrine Gagné, [email protected], 438 873-2909