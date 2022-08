Inauguration de l'oeuvre d'art Errances à Verdun de l'artiste Anna Binta Diallo à l'Auditorium de Verdun

MONTREAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun s'enrichit d'une nouvelle oeuvre d'art public. La mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-Andrée Mauger et la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Ericka Alneus, ont procédé à l'inauguration de l'œuvre Errances à Verdun, en présence de l'artiste Anna Binta Diallo.

L'artiste Anna Binta Diallo devant son oeuvre Errances à Verdun (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun) De gauche à droite : La mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, la conseillère Céline-Audrey Beauregard, l'artiste Anna Binta Diallo, le conseiller Sterling Downey, la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal Ericka Alneus, le conseiller Benoit Gratton et la conseillère Kaïla Munroe (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun)

Occupant l'entièreté du mur principal de l'Espace Denis Savard à l'Auditorium de Verdun, la murale Errances à Verdun met en scène des moments marquants du passé et du présent à travers une galerie de personnages. Fresque colorée et animée faite de mosaïque et d'acier, l'œuvre reflète l'histoire de Verdun, de sa population, de son identité, de ses activités sportives, culturelles et sociales, de sa nature, de sa réalité historique et de son folklore.

La réalisation de l'œuvre Errances à Verdun s'inscrit dans le cadre du projet de transformation majeure de l'Auditorium de Verdun. Le projet a été piloté par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal et financé par l'arrondissement.

« Anna Binta Diallo a su saisir la diversité et les différentes facettes de Verdun. Cette magnifique murale agit comme un point de repère à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Auditorium de Verdun. L'oeuvre incarne à merveille l'esprit du lieu. L'art sera au cœur de l'expérience vécue par les personnes qui visitent ce bâtiment emblématique. Je suis convaincue que la population de Verdun s'appropriera cette œuvre d'envergure et qu'elle s'y reconnaîtra », a indiqué Mme Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun.

« La Ville de Montréal multiplie les projets d'art public, notamment parce qu'ils suscitent le dialogue et la réflexion sur des enjeux universels. Avec Errances à Verdun, l'artiste Anna Binta Diallo aborde le sujet de la migration et crée des ponts entre la diversité de Verdun, sa population, ainsi que ses activités sportives, culturelles et sociales. Longue vie à cette œuvre qui fera partie de l'expérience des citoyennes et des citoyens qui fréquentent l'Espace Denis Savard », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Née à Dakar (Sénégal), Anna Binta Diallo a grandi à Saint-Boniface, un quartier de Winnipeg sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dénés et de la nation métisse. Cette artiste visuelle multidisciplinaire explore les thèmes de la mémoire et de la nostalgie pour créer des œuvres inattendues sur l'identité. Ses œuvres ont été exposées à l'échelle nationale et internationale, notamment à Winnipeg, Montréal, Toronto, Vancouver, Taipei, à Berlin et en Finlande. L'artiste est récipiendaire de plusieurs bourses et distinctions, notamment du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Francofonds.

L'inauguration de l'Auditorium de Verdun et la désignation des espaces Scotty Bowman et Denis Savard ont eu lieu le 10 septembre 2021. Cet édifice emblématique a bénéficié de travaux de transformation majeure pour devenir plus fonctionnel et performant en matière de développement durable.

Depuis 1989, le Bureau d'art public est responsable de la gestion de la collection municipale d'art public. Celle-ci compte aujourd'hui plus de 380 œuvres, la plus ancienne datant de 1809, qui sont intégrées aux espaces publics (parcs, squares et places publiques), ainsi qu'aux édifices municipaux (bibliothèques, maisons de la culture, centres sportifs et autres). Découvrez la collection!

