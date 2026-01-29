Inauguration de l'installation Racines et Bourgeons : un beau milieu pour les tout-petits et un pont entre les générations

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont inauguré aujourd'hui l'installation Racines et Bourgeons du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup.

Une réponse concrète aux besoins des familles

Grâce à cette nouvelle installation, 42 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,65 $, s'ajoutent à l'offre de services éducatifs à la petite enfance dans la région. Parmi celles-ci, 10 places sont réservées aux enfants âgés de moins de 18 mois, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 1,75 million de dollars du gouvernement du Québec.

Une proximité favorisant les liens entre les générations

Voisine de la Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, Racines et Bourgeons partage une vision commune avec celle-ci, soit celle d'un milieu de vie où les générations peuvent se côtoyer. En effet, le CPE fonde son projet éducatif sur deux piliers, soit la pédagogie par la nature par des contacts réguliers et significatifs avec l'extérieur peu importe la saison, et la pédagogie intergénérationnelle, où les enfants et les aînés partageront des moments de lecture, de chant et de jeu ainsi que des projets créatifs communs. Ces activités seront réalisées sous supervision, en respect avec les capacités des enfants et des résidentes et résidents.

Un projet rassembleur

Lors de l'inauguration, les ministres étaient accompagnées de Mme France Laflamme, directrice générale du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup, de Mme Marie-Hélène Fillion, gestionnaire responsable de la Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Des résidentes et des résidents de la Maison des aînés et alternative ainsi que des enfants fréquentant le nouveau CPE étaient également présents, témoignant de l'importance de ce projet pour la communauté.

Citations :

« C'est un très beau projet que nous inaugurons aujourd'hui. En étant voisine de la Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, Racines et Bourgeons crée un milieu novateur où enfants et aînés peuvent tisser des liens intergénérationnels riches et inspirants, tout en offrant aux familles des places subventionnées à proximité de chez elles. Bravo à toutes celles et à tous ceux qui y ont contribué! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis très heureuse de l'aboutissement de cette belle collaboration entre le CPE des Cantons de Rivière-du-Loup et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Cette nouvelle installation constitue un pas supplémentaire vers l'atteinte de l'équilibre entre l'offre et la demande des places en services de garde dans la circonscription. Je suis fière de ce partenariat porteur, qui favorise également les liens intergénérationnels. Les familles de la région, tout comme le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent, peuvent désormais compter sur une installation moderne et chaleureuse offrant aux tout-petits un milieu de vie sécurisant et propice à leur épanouissement. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'ouverture de l'installation Racines et Bourgeons confirme qu'en plaçant l'humain au centre de nos projets, nous parvenons à améliorer concrètement le quotidien des familles et des aînés. Cette cohabitation entre le milieu de garde et la Maison des aînés et alternative est une réussite sur toute la ligne. Elle permet d'offrir un environnement stimulant aux enfants tout en brisant l'isolement et en valorisant le rôle de nos aînés au sein de la société. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est avec une immense joie que nous vous annonçons l'ouverture officielle de notre cinquième installation! Annexée à la Maison des Aînés et alternative de Rivière-du-Loup, Racines et Bourgeons représente bien plus qu'un simple service de garde : il s'agit d'un milieu de vie où deux générations se côtoient quotidiennement. Pourquoi Racines et Bourgeons? Parce que ce projet est un pont entre les générations. Nos « Bourgeons » (nos enfants) grandiront aux côtés de leurs « Racines » (nos aînés), dans un environnement où la bienveillance, l'échange et le contact avec la nature sont au cœur de chaque journée. »

France Laflamme, directrice générale du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup

Faits saillants :

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, en octobre 2021, plus de 32 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à l'échelle du Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 12 500 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes.

En date du 30 novembre 2025, le Bas-Saint-Laurent comptait 4 980 places subventionnées et 219 places subventionnées sont en cours de réalisation.

