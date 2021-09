Inauguration de l'Auditorium de Verdun : une réhabilitation exemplaire et écologique

MONTRÉAL, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, aux côtés du maire de l'arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, a inauguré avec fierté la nouvelle mouture de l'Auditorium de Verdun. Grâce à un investissement important de plus de 44 M$ de la Ville de Montréal, cet édifice emblématique a bénéficié de travaux de transformation majeure pour devenir plus fonctionnel et performant en matière de développement durable.

L'inauguration a aussi permis d'officialiser la désignation de l'Espace et de la Patinoire Scotty Bowman, et de l'Espace et de la Patinoire Denis Savard. Les deux légendes du hockey originaires de Verdun étaient d'ailleurs sur place et ont partagé quelques-uns de leurs nombreux souvenirs reliés à l'Auditorium.

Cette refonte de l'Auditorium répond à l'objectif poursuivi par la Ville de Montréal et l'arrondissement de Verdun d'offrir à la population des infrastructures modernes pour soutenir un mode de vie actif. Le complexe revampé pourra accueillir à la fois des événements sportifs, culturels et artistiques. D'accessibilité universelle, les nouvelles installations permettent la tenue de pratiques et d'événements de hockey sur luge sur les deux glaces. Dans ses nouvelles vocations, l'Auditorium agit également comme domicile du Centre de haute performance en hockey féminin 21.02, le seul du genre au pays.

Ces travaux d'envergure ont également permis de préserver la mémoire de ce lieu qui a marqué des générations de Montréalaises et de Montréalais. Le patrimoine architectural de l'édifice a été respecté et restauré, à commencer par les estrades en bois, ainsi que la façade de style Art déco qui a été remise à son état d'origine.

Ce projet a également été rendu possible grâce à l'implication du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec qui a accordé une subvention de 1 M$ pour la réalisation des travaux.

Un bâtiment plus écologique

Mobilisée dans une lutte contre les changements climatiques, la Ville de Montréal s'est assurée que les travaux de modernisation de l'Auditorium permettent de remplacer les systèmes de réfrigération au fréon par un système fonctionnant à l'ammoniac n'émettant aucun gaz à effet de serre (GES).

Cette modification s'inscrit dans le Plan climat de la Ville qui vise une réduction de 55% des GES d'ici 2030, en vue d'atteindre la carboneutralité en 2050.

« Aujourd'hui, l'Auditorium de Verdun retrouve tout le charme qui a séduit tant de Montréalaises et de Montréalais. Il s'agit d'une réhabilitation exemplaire qui prend en compte notre objectif de carboneutralité ainsi que notre souci de mettre en valeur le patrimoine bâti de Montréal. Nous avons investi pour que ce complexe continue d'être ce lieu de cohésion sociale si essentiel pour solidifier le sentiment d'appartenance à la vie de quartier et à la métropole. Et je suis vraiment très fière de voir la beauté du résultat final, qui se veut un hommage au passé de l'Auditorium de Verdun en même temps qu'une assurance que ce lieu sera encore présent pour les générations à venir », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

« C'est une grande fierté pour l'ensemble des Verdunoises et Verdunois de retrouver le patrimoine d'origine de ce bâtiment mythique dans notre histoire collective. Cet ancrage sur les berges du fleuve devient le phare d'un pôle sportif et culturel unique à Montréal. Ces nouvelles installations permettront à tous les citoyennes et citoyens de pouvoir exploiter leurs divers talents en plus d'offrir des événements d'envergure au cœur de notre quartier », a affirmé le maire de l'arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau.

« Avec la rénovation de l'Auditorium de Verdun, nous continuons de poser des gestes concrets pour rendre Montréal plus active et favoriser de saines habitudes de vie. Ça passe par une offre d'activités diversifiées, et c'est exactement ce que cet édifice emblématique va pouvoir offrir à la population montréalaise », a souligné Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de la condition féminine, de la jeunesse, des sports et loisirs au comité exécutif.

À propos de Scotty Bowman et Denis Savard

Natif de Verdun, Scotty Bowman a remporté neuf coupes Stanley comme entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, dont cinq à titre d'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, en 1973 et de 1976 à 1979. Il est l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la LNH avec 1 244 victoires en saison régulière et 223 lors des séries éliminatoires. Il est membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1991 et est considéré comme le plus grand entraîneur de l'histoire de la LNH.

Denis Savard s'est d'abord fait connaître sur la glace de l'Auditorium de Verdun dans les années 1970 avec les Leafs de Verdun et le Junior de Montréal. Il a joué 1196 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago, le Lightning de Tampa Bay et les Canadiens de Montréal, avec qui il gagne la coupe Stanley en 1993. Il est membre du Temple de la renommée du hockey depuis 2001.

