Inauguration de « Colibri Iberville », le nouvel espace de logistique urbaine durable, par la Coop Carbone

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - La Coop Carbone, en collaboration avec la Ville de Montréal, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un deuxième mini-hub logistique, Colibri Iberville, situé au 4670, rue d'Iberville dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce deuxième pôle de livraison urbaine écologique favorisera la cohabitation entre tous les usagers de la route, en toute sécurité, en plus de contribuer à rendre l'industrie du transport de marchandises plus verte et plus flexible dans la métropole.

Mieux adaptés au milieu urbain et situés au cœur des quartiers, ces espaces de transbordement nouveau genre permettent de remplacer des véhicules lourds par des vélos-cargos et des petits véhicules électriques qui assurent le dernier kilomètre de livraison.

Soutenir la livraison décarbonée

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises de livraison à vélo, ainsi que le projet pilote Colibri Maisonneuve, à l'îlot Voyageur Sud, ont démontré la viabilité opérationnelle et économique de ce modèle, qui s'avère efficace en toutes saisons, grâce au réseau cyclable hivernal montréalais de plus de 700 kilomètres. Engagée à soutenir le développement de la livraison décarbonée et les déplacements actifs sécuritaires, la Ville de Montréal poursuit d'ailleurs le développement d'un réseau cyclable fiable et efficace, notamment avec les axes du Réseau express vélo (REV).

Inspirée par le succès du projet pilote Colibri à l'îlot Voyageur Sud, la Coop Carbone a orchestré le déploiement de ce deuxième mini-hub, d'une superficie de 10 000 pi2. Le projet a reçu une contribution financière de 323 883 $ de la Ville de Montréal.

Aussi, l'organisation a reçu du FIRM un soutien de 380 000 $ sur 3 ans, afin de réaliser son projet Accélérer la transition vers une logistique durable à Montréal, visant notamment le développement d'un réseau de mini-hubs, dans lequel le projet Colibri s'inscrit.

Les entreprises présentes, dont FedEx, Courant Plus et Machool, rendent aujourd'hui cette vision de la mobilité durable une réalité opérationnelle du quotidien. Soulignons la collaboration de Cléo, filiale d'Hydro-Québec, qui implantera des bornes de recharge au Colibri Iberville, qui seront parmi les premières bornes mutualisées privées au Québec, et qui rendra accessible sa plateforme intelligente de gestion de la recharge au bénéfice des entreprises de livraison.

« Le développement d'un réseau de centres de transbordement soutiendra des secteurs d'activité stratégiques et économiques de la métropole, tout en contribuant de façon concrète à notre lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement est fier d'appuyer de telles initiatives innovantes, durables et tournées vers l'avenir », a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Pour préserver la qualité de vie et la sécurité dans nos quartiers, nous devons trouver des alternatives au camionnage en ville pour les livraisons sur le dernier kilomètre. C'est pourquoi Montréal mise sur des solutions novatrices comme les mini-hubs Colibri. Après le succès de Colibri Voyageur, nous sommes très fiers de pousser le modèle encore plus loin. Avec Colibri Iberville, nous visons à éviter annuellement plus de 35 000 arrêts de camion pour la livraison et plus de 30 000 heures de présence de camion dans les quartiers centraux de Montréal chaque année. Colibri nous aide également à atteindre notre objectif Vision Zéro, soit d'atteindre zéro décès et blessés graves sur ses routes d'ici 2040 », s'est réjouie la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle.

« Plusieurs entreprises montréalaises doivent transformer leurs opérations et leurs modèles d'affaires. Notre administration soutient activement les solutions novatrices et durables en matière de logistique urbaine. Avec Colibri Iberville, nous estimons pouvoir réaliser plus de 500 000 livraisons 100 % décarbonées chaque année, ce qui représente un pas important vers la carboneutralité des secteurs centraux et de la métropole », a ajouté le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« L'idée derrière le projet Colibri est de travailler à concevoir, opérer et déployer les solutions de livraison de demain, plus respectueuses de l'environnement. Les mini-hubs vont contribuer non seulement à la transition écologique de la métropole, mais aussi à l'amélioration de la qualité de l'air, ainsi qu'à la sécurité routière, en diminuant la présence des camions au centre-ville de même que dans les quartiers centraux », mentionne Yves Sagnières, Directeur Mobilité durable, Coop Carbone.

Des retombées positives

Les résultats annuels potentiels du mini-hub de logistique Colibri Iberville sont :

Plus de 500 000 livraisons effectuées en mode 100 % décarboné sur le dernier km;

Contribution à la transition écologique et à l'apaisement des milieux de vie qui se traduit par l'évitement de :

+ de 150 tonnes de CO2 ;



+ de 35 000 arrêts de camion ;



+ de 300 000 kilomètres de camion ;



+ de 30 000 h de présence de camion dans les quartiers centraux

« Courant Plus se réjouit de ce nouveau pas vers une logistique urbaine toujours plus durable et respectueuse de la population. Depuis quelque temps, toute notre flotte de vélos-cargos est basée au Colibri Iberville. Grâce à l'ajout prochain de bornes électriques nous allons également y ajouter nos camions électriques et faire de ce mini-hub un maillon essentiel de notre chaîne de transport décarbonée. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour accélérer le déploiement d'une zone à faible émission au cœur de Montréal et continuer à réduire drastiquement l'empreinte environnementale du transport, telle que l'impose la crise climatique », précise Clément Sabourin, cofondateur de Courant Plus.

L'investissement de la Ville de Montréal dans le projet annoncé est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec. Dans le cadre du statut officiel de métropole, conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente Réflexe Montréal vise le développement de tout le potentiel de Montréal aux niveaux économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens.

À propos de la Coop Carbone

La Coop Carbone, qui soulignera ses 10 ans l'an prochain, est une coopérative de solidarité qui a pour mission d'agir face à l'urgence climatique en appuyant, notamment, la mise en œuvre de projets collaboratifs de réduction de gaz à effet de serre.

La Coop Carbone œuvre dans trois secteurs spécifiques et complémentaires : le développement de coopératives énergétiques avec l'opération de biométhaniseurs agricoles ; l'accompagnement aux entreprises et organisations qui désirent s'engager dans la lutte contre les changements climatiques en élaborant une stratégie de réduction des émissions de GES ; la mobilité durable, initiative visant à faire des collectivités québécoises des références en mobilité durable en s'inspirant des méthodes d'innovation sociale.





Pour en savoir plus: https://www.coopcarbone.coop/fr

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif; Renseignements: Patrick Carbonneau, Conseiller en communication stratégique, Coop Carbone, [email protected]; Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]