PORT-CARTIER, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Airex Énergie, leader innovant dans le développement de solutions de décarbonation de calibre mondial, Groupe Rémabec, pilier de l'industrie forestière québécoise engagé dans la transformation responsable et la décarbonation, et SUEZ, leader mondial des solutions circulaires dans l'eau et les déchets, inaugurent aujourd'hui Carbonité, la toute première usine de capacité industrielle de biochar au Canada, à Port-Cartier. Fruit d'un partenariat entre les trois entreprises, l'usine démarre avec une capacité de production de 10 000 tonnes de biochar par année, appelée à tripler d'ici 2026 pour devenir la plus importante en Amérique du Nord -- et l'une des principales au monde.

Grâce à sa capacité à séquestrer durablement le carbone, le biochar constitue une des technologies efficaces identifiées par le GIEC pour lutter contre les changements climatiques. En outre, ses multiples bénéfices favorisent la résilience agricole, l'innovation durable dans les secteurs de la construction et de l'aménagement urbain ainsi que la décarbonation des industries lourdes.

Le biochar, levier de décarbonation pour de multiples industries

Le biochar est issu de la pyrolyse, un procédé de carbonisation de la biomasse résiduelle à haute température sans oxygène.

Utilisé comme amendement de sol, le biochar améliore la rétention des nutriments et de l'eau, l'aération, le drainage et l'activité microbienne. Il favorise la régénération des sols, rend plus efficace le recours aux engrais, accroit les rendements agricoles et contribue au drainage de l'eau -- des atouts majeurs pour le secteur agricole. Il peut aussi être ajouté à l'alimentation du bétail pour améliorer la santé animale et réduire les émissions de méthane.

Intégré au béton, au ciment ou à l'asphalte, il améliore la performance des matériaux, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone, un défi crucial pour la construction et l'aménagement de villes durables. Sa production génère également un excédent énergétique, sous forme de vapeur ou d'huile pyrolytique, qui peut être utilisée comme carburant.

Le biochar est également de plus en plus utilisé par les villes pour valoriser leurs déchets organiques et pour lutter contre les inondations. Sa capacité d'absorption est un atout majeur pour aménager des « parcs éponges ». Il peut aussi être employé pour soutenir la réhabilitation de sols contaminés.

Une usine innovante portée par trois entreprises pionnières de la transition

Située sur la Côte-Nord, Carbonité est une coentreprise détenue à parts égales par trois partenaires. Elle permettra la création de 75 emplois directs et indirects dans la région. Elle produira un biochar riche en carbone à partir d'environ 58 000 tonnes par an de résidus forestiers issues des activités du Groupe Rémabec.

Carbonité repose sur le savoir-faire d'Airex Énergie, qui a développé la solution technologique utilisée pour la production du biochar. Ses technologies DryFX et CarbonFX™ sont notamment au cœur du procédé innovant de l'usine. Enfin, l'expertise de SUEZ dans la valorisation des déchets organiques, la production d'amendements et biofertilisants, et le développement de solutions circulaires pour réduire l'empreinte carbone de ses clients est cruciale pour la mise en marché du produit.

Ce projet marque la première étape de l'ambitieuse feuille de route d'Airex Énergie et SUEZ, qui ont comme objectif de bâtir une capacité de production annuelle mondiale de biochar de 350 000 tonnes d'ici 2035 afin de répondre au défi de la décarbonation des activités industrielles.

« L'inauguration de Carbonité est un réel jalon industriel pour le Québec. La solution technologique développée par Airex Énergie, qui comprend nos technologies brevetées CarbonFX et DryFX, est au cœur de cette réussite et nous en sommes très fiers. Notre mission première est de contribuer à la décarbonation de notre économie. Cet investissement marque la première étape d'Airex Énergie vers sa contribution à l'accélération de la capacité de production mondiale de biochar, un produit qui contribuera à l'atteinte du net zéro pour de nombreuses entreprises d'ici et d'ailleurs. » - Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Énergie et président du conseil d'administration de Carbonité.

« Aujourd'hui, nous poursuivons une aventure exceptionnelle qui façonne l'avenir de notre foresterie et affirme le leadership du Québec dans le développement des bioproduits. En partenariat avec Airex Énergie et SUEZ, nous relevons ensemble le défi de bâtir une nouvelle économie, tournée vers l'avenir et engagée envers l'environnement. C'est à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, que nous misons sur l'innovation et l'audace pour valoriser nos ressources résiduelles forestières afin de décarboner notre économie. Ce projet redonne vie à un site industriel longtemps délaissé, en lui offrant un avenir prometteur et durable. Grâce à des partenariats solides, des technologies de pointe et une vision claire, nous nous positionnons comme un acteur de calibre mondial et nous diversifions nos produits et nos marchés pour un meilleur futur. » - Réjean Paré, président et chef des opérations du Groupe Rémabec.

« Nous sommes très heureux de contribuer à ce projet de production de biochar pionnier au Canada. Cette solution à émissions négatives identifiée par le GIEC1 est efficace pour lutter contre le changement climatique et pertinente au regard des activités de valorisation des déchets de SUEZ. Nous sommes convaincus que le biochar est appelé à jouer un rôle déterminant dans la transition écologique des industriels. C'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de produire 350 000 tonnes de biochar par an d'ici 2035, avec Airex Énergie, pour proposer à nos clients engagés dans une trajectoire de neutralité carbone des solutions innovantes de réduction de leurs émissions résiduelles. » - Yves Rannou, co-Directeur général de SUEZ par intérim et Directeur des activités Recyclage & Valorisation.

_________________________ 1 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies (GIEC)

« L'inauguration de Carbonité marque un tournant important vers une foresterie nouvelle, plus durable, ancrée dans les réalités économiques et environnementales d'aujourd'hui, au service de la transition écologique et industrielle de demain. Participer à cette première industrielle au Canada est une immense fierté. » - Patrick Girard, directeur général de Carbonité.

Ce projet a été rendu possible grâce à la vision et à la participation financière des gouvernements du Québec et du Canada.

« Le gouvernement fédéral est fier d'avoir contribué à ce projet phare pour le développement d'une nouvelle filiale au Canada. Le biochar est une solution clé pour la séquestration du carbone, en plus de ses bénéfices pour l'agriculture, le développement de villes résilientes et pour le soutien à une industrie forestière diversifiée. » - Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

« Je suis ravie de voir se concrétiser le projet Carbonité. La nouvelle usine automatisée générera des retombées financières et sociales importantes sur la Côte-Nord, dont la création d'emplois hautement spécialisés. Elle renforce également la filière forestière de la région, qui joue un rôle clé dans la vigueur de notre économie. » - Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

« Grâce à l'usine Carbonité, on favorise la décarbonation de secteurs stratégiques au Québec. Notre gouvernement est fier d'avoir participé à hauteur de plus de 16 millions de dollars à la réalisation de ce projet, qui met à profit une technologie innovante et qui contribue à bâtir une économie prospère et durable. » - Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional.

« Avec Carbonité, Port-Cartier devient un chef de file en matière d'innovation durable. En transformant nos résidus forestiers en biochar, nous valorisons intelligemment nos ressources locales tout en créant des emplois durables. C'est un projet porteur qui démontre qu'environnement et développement économique peuvent avancer main dans la main. C'est une grande fierté de voir notre communauté prendre sa place comme un modèle de développement responsable » - Alain Thibault, maire de Port-Cartier.

À pleine capacité, l'usine permettra de séquestrer 75 000 tonnes de CO2 eq. par année. Cette production générera des crédits carbone garantis et certifiés, qui sont commercialisés sur le marché volontaire par First Climate. En 2024, Microsoft a d'ailleurs sélectionné Carbonité pour l'achat de 36 000 crédits carbone sur les trois premières années d'exploitation.

« L'inauguration officielle du projet Carbonité est une étape importante pour la protection du climat à l'échelle internationale grâce à des solutions techniques d'élimination du carbone, car elle prouve que la technologie du biochar peut être mise à l'échelle. Nous sommes ravis que nos clients manifestent un tel intérêt pour Carbonité, soutenant ainsi le développement continu de la technologie d'élimination du carbone. » - Olaf Bachert, Président-directeur général de First Climate.

À propos d'Airex Énergie

Leader innovant, Airex Énergie développe et fournit des solutions de décarbonation de calibre mondial ayant la capacité de réduire de manière significative les émissions de GES. Grâce à sa technologie brevetée CarbonFX™, Airex Énergie transforme la biomasse résiduelle en produits de carbone à haute valeur ajoutée tels que le biochar, le biocharbon et le biocarbone. Depuis 2016, l'entreprise exploite aussi la première et la seule usine de production industrielle de biocharbon au Canada. L'entreprise exporte aujourd'hui ses solutions aux quatre coins de la planète.

Pour en savoir plus sur Airex Énergie : www.airex-energy.com/fr

À propos de SUEZ

Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays avec 40 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2024, SUEZ a fourni de l'eau potable à 68 millions de personnes dans le monde et des services d'assainissement à 44 millions de personnes. Le Groupe a produit 8 TWh d'énergie à partir des déchets et eaux usées. En 2024, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros.

Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez

À propos du Groupe Rémabec

Fondé en 1988, le Groupe Rémabec, pilier de l'industrie forestière québécoise, est une entreprise intégrée œuvrant dans le domaine des opérations, de la transformation et de la vente des produits du bois, ainsi que de la production d'énergies écologiques. En tant que plus grand entrepreneur forestier privé et l'un des plus importants scieurs au Québec, Groupe Rémabec est fier d'offrir un emploi direct de qualité à près de 2000 personnes. Solidement implanté dans trois régions forestières du Québec, le Groupe Rémabec opère sept usines par l'entremise de sa division Arbec bois d'œuvre, spécialisée dans le sciage, le rabotage et l'aboutage de bois résineux. Grâce à ses trois autres usines de transformation de bois d'essences feuillues et d'une usine dans le secteur des énergies écologiques, le Groupe Rémabec compte onze usines au total. Il est la propriété de deux groupes d'actionnaires ; les fondateurs et l'équipe de direction en place ainsi que Produits Forestiers Arbec Inc., l'un des principaux acteurs de l'industrie forestière québécoise spécialisée dans les panneaux OSB.

SOURCE Carbonité

Pour plus d'information : Geneviève Chartrand, Cheffe de cabinet, Airex É[email protected], (438) 596-7707