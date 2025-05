Invitation aux médias - Carbonité : Inauguration de la plus grande usine industrielle de biochar au Canada

PORT-CARTIER, QC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Carbonité invite les représentants des médias à assister à la conférence de presse marquant l'inauguration de la plus grande usine industrielle de biochar au Canada. Ce projet unique à l'échelle nationale propose une solution concrète de séquestration du carbone, en plus de générer des retombées importantes pour le développement régional et pour l'agriculture durable.

L'événement se tiendra en présence de Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, d'Alain Thibault, maire de Port-Cartier, des dirigeants des trois entreprises partenaires et d'acteurs institutionnels. Il comprendra des allocutions officielles, une période de questions pour les médias ainsi qu'une visite exclusive des installations.

Date : Jeudi 22 mai 2025

Heure : 9h45 (Accueil dès 9h30)

Lieu : Port-Cartier, Québec (l'adresse précise sera transmise sur confirmation de présence)

SOURCE Carbonité

Source : Maude Méthot-Faniel, Casacom, [email protected], 438-526-8750