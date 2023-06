Inauguration de 80 logements sociaux et abordables pour des familles, des personnes seules et des personnes handicapées à Québec

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Québec étaient fiers de participer aujourd'hui à l'inauguration officielle de 80 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes seules et des personnes handicapées à Québec. La construction de cet immeuble, une initiative de l'organisme Groupe O'Drey, représente un investissement d'un peu plus de 26 millions de dollars.

Cet événement a eu lieu en présence de M. Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, de Mme Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif de la Ville de Québec et responsable de l'habitation, et de M. Jean Gosselin, président du Groupe O'Drey.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a contribué à ce projet en y versant près de 9,5 millions de dollars, provenant de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire d'environ 9,2 millions de dollars contracté par l'organisme.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a accordé une subvention de près de 3,3 millions de dollars dans le cadre de son Fonds national de co-investissement pour le logement, dont le déploiement est balisé par l'Entente Canada-Québec sur le logement. Pour sa part, la Ville de Québec a ajouté près de 3,4 millions de dollars, dont près de 1,4 million provient du gouvernement du Québec par le biais des enveloppes des ententes tripartites que la municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Je suis fière de souligner l'apport de notre gouvernement à ce chantier de 80 logements sociaux et abordables qui encourageront l'inclusion par la mixité de leur clientèle. L'aide financière de notre gouvernement sert non seulement à construire ces logements, mais aussi à s'assurer qu'ils seront abordables pour leurs locataires. Grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, ce nouvel immeuble améliorera grandement la qualité de vie de ses nouveaux résidents. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans le logement abordable, les résidents de Québec en grand besoin d'une résidence, dont des familles et des personnes handicapées, disposent désormais de 80 logements sociaux et abordables de plus. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays font que personne n'est laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« Ce projet de logements abordables destinés à des familles, à des personnes seules et à des personnes handicapées répond à un besoin important dans la région de la Capitale-Nationale. Je suis très fier que mon gouvernement y ait contribué. Cela démontre que nous faisons de l'habitation une priorité. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Avec l'aide du Fonds national de co-investissement pour le logement, le Groupe O'Drey créera plus de 80 logements sécuritaires, accessibles, abordables et inclusifs à Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui s'appuie sur le travail du gouvernement canadien depuis 2015 en matière de logements abordables. Ces 80 logements représentent 80 nouveaux chez-soi pour de nombreuses familles et pour de nombreux adultes vivant une situation de handicap physique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec

« Je félicite tous les administrateurs du Groupe O'Drey qui ont pensé ce projet. Cet investissement important démontre bien l'intention de notre gouvernement d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables sur notre territoire et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Québec. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Ce que le Groupe O'Drey a réussi à construire ici, c'est bien plus que du logement. C'est une communauté inclusive où tous les résidents se sentent à la maison. Il y a quelques semaines, M. Gosselin et des résidents m'ont ouvert leurs portes pour une brève visite. En à peine une heure, j'ai pu constater la force du tissu social, les sourires et la bienveillance des résidents et du personnel présents sur place. J'espère que cette initiative en inspirera plusieurs autres. Félicitations! »

Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable de l'habitation, du logement social et du développement social

« Notre plus grande fierté est d'avoir pu réunir des personnes handicapées qui bénéficient pour la majorité des services du CIUSSS, des familles et des personnes seules de toutes classes sociales. Toutes ces personnes adorent ce milieu de vie unique, dynamique, accessible et franchement fort agréable. La collaboration, l'entraide, la bienveillance sont quotidiennement au rendez-vous. »

Jean Gosselin, président du Groupe O'Drey

Faits saillants :

Quelque 70 des 80 ménages de l'immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,2 million de dollars, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Le Groupe O'Drey a également obtenu une aide financière de 385 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Québec.

Le Groupe O'Drey propose une option en habitation inclusive à Québec pour l'ensemble de la population, incluant des adultes vivant une situation de handicap physique. L'organisme met entre autres l'accent sur la mixité et l'inclusion sociale en privilégiant les interactions entre tous les locataires afin de favoriser l'entraide et la coopération.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

