Inauguration de 70 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des aînés et des personnes seules à Québec

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) sont fiers d'inaugurer aujourd'hui Novam Vitam, un immeuble abritant 70 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes à mobilité réduite, des aînés autonomes et des personnes seules situé dans l'arrondissement Charlesbourg, à Québec. La construction de cet immeuble a représenté un investissement de 22,7 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, du maire de Québec, M. Bruno Marchand, et de la présidente de l'OMHQ, Mme Hélène Gauthier.

Le gouvernement du Québec a contribué à ce projet, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), pour plus de 15,9 M$, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'OMHQ. Pour sa part, la Ville de Québec y a versé plus de 1,6 M$.

Cet immeuble de six étages a pour particularité d'abriter des logements ayant trois, quatre et même cinq chambres à coucher.

Citations :

« L'apport de notre gouvernement dans la construction de ces logements sociaux et abordables a été primordial. Ce nouvel immeuble améliorera grandement la qualité de vie de clientèles variées, soit des familles, des aînés, des personnes seules et des personnes à mobilité réduite. Nous allons continuer de travailler sur tous les fronts et d'apporter toutes les solutions requises afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ces nouveaux logements sociaux et abordables témoignent de notre engagement à continuer d'offrir davantage de milieux de vie dans la Capitale-Nationale. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'Office municipal d'habitation de Québec et leurs partenaires pour ce projet fantastique à Charlesbourg qui bonifiera la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg

« Selon le dernier recensement de Statistique Canada, réalisé en 2021, près de 25 % des ménages locataires consacrent plus de 30 % de leur revenu aux frais de logement. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à la fin du mois. L'Office municipal d'habitation de Québec a sur sa liste d'attente plus de 2 500 ménages qui espèrent avoir accès à un logement subventionné. Il faut offrir une réponse qui soit à la hauteur des besoins. Comme Ville, notre souhait est que les projets comme Novam Vitam se multiplient rapidement. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« L'OMHQ est très fier de livrer 70 nouveaux logements abordables et subventionnés pour les ménages de Québec. Le Novam Vitam offre des habitations de qualité, bâties dans un souci de durabilité et de fonctionnalité pour permettre la création d'un milieu de vie qui répond aux besoins des locataires. Cette nouvelle construction s'inscrit dans les efforts déployés par notre organisation pour rendre disponibles de nouveaux logements pour les ménages de Québec à faibles et modestes revenus. »

Hélène Gauthier, présidente de l'Office municipal d'habitation de Québec

Faits saillants :

Sur les 70 ménages de l'immeuble, 35 pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Novam Vitam est situé à proximité des écoles, commerces et services et du transport en commun. L'immeuble est doté d'une toiture végétalisée, d'une salle communautaire, de deux espaces de stationnement pour Communauto et d'un module de jeux extérieur pour enfants - qui sera installé l'été prochain.

