Inauguration de 22 logements sociaux et abordables pour des aînés à Neuville

NEUVILLE, QC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Neuville sont fiers de souligner l'inauguration officielle de la résidence Les Belles Marées, un immeuble de 22 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie à Neuville. Ce projet, une initiative de l'organisme Les Belles Marées, représente des investissements totalisant 13 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Neuville, M. Bernard Gaudreau, et du président de l'organisme Les Belles Marées, M. Jean-Pierre Soucy.

Le gouvernement du Québec a investi dans ce projet plus de 8 M$, dont plus de 2,5 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Plus de 5,8 M$ proviennent également du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville de Neuville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le gouvernement du Canada a ajouté une contribution de plus de 1 M$ à ce projet par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. La Ville de Neuville y a aussi contribué significativement avec près de 1 M$, notamment en procédant à l'acquisition du terrain et en le cédant gratuitement à l'organisme mandataire.

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour que chaque Québécois puisse avoir accès à un toit qui correspond à ses besoins. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet pour personnes aînées est primordiale. C'est une preuve que nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce au Fonds pour le logement abordable et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à souligner l'engagement sans équivoque de l'ensemble des partenaires ainsi que de toute la collectivité de Neuville qui ont pris part à la réalisation de ce projet d'habitation. Cela démontre que l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est une priorité, et que leur choix premier de vieillir chez elles, au sein de leur communauté et dans un milieu abordable et adapté à leurs besoins, est fondamentalement reconnu. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Investir dans le logement, c'est investir dans le bien-être des gens de chez nous. L'ajout de 22 nouvelles unités de logement est une excellente nouvelle pour Neuville. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires travaillent ensemble pour construire plus de logements, plus rapidement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de cet immeuble qui améliorera le milieu de vie de plusieurs personnes aînées à Neuville. Grâce à vous, des personnes aînées peuvent demeurer enracinées dans leur communauté et vivre dans un environnement sain, sécuritaire, abordable et accessible, en plein cœur du noyau villageois et avec une vue imprenable sur le fleuve. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Nous sommes honorés de voir inaugurer à Neuville ce projet identitaire, issu d'un besoin citoyen. La Ville s'est assurée d'identifier l'ensemble des possibilités et des moyens nécessaires à la réalisation concrète du projet et d'investir dans celui-ci. Nous sommes fiers du soutien et de l'engagement indéfectibles des différents ambassadeurs de notre communauté et de l'ensemble des partenaires impliqués envers les aînés sur notre territoire. Nous croyons fermement que ce projet d'habitation permettra aux aînés de notre communauté de maintenir des liens de proximité avec leur milieu et leurs familles et leur assurera de demeurer ancrés activement au sein de notre vie communautaire. En fonction du portrait démographique de notre population, cette initiative collective répond aux besoins à la fois actuels et futurs de notre communauté. »

Bernard Gaudreau, maire de Neuville

« La communauté neuvilloise a posé un geste social unique au Québec en démocratisant l'accès à l'habitation au bord du magnifique fleuve. Grâce à cette initiative, les aînés de toutes les classes sociales peuvent désormais vivre au fil de l'eau, en accord avec notre devise organisationnelle. Après avoir contemplé le fleuve pendant tant d'années, ces aînés pourront maintenant en entendre le murmure. »

Jean-Pierre Soucy, président de l'organisme Les Belles Marées

Jusqu'à 17 des 22 ménages de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant près de 300 000 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Neuville .

