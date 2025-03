Inauguration de 18 logements pour jeunes et adultes en difficulté à Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Eustache soulignaient aujourd'hui l'inauguration de la Maison d'hébergement le Préfixe ainsi que Les Habitations Autour de toit. Ces projets représentent un investissement de 7,3 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Il était accompagné par la conseillère municipale de Saint-Eustache, Mme Nicole Carignan-Lefebvre, présente au nom du maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, du président du conseil d'administration de l'organisme Les Ressources communautaires ACJ+, M. Ronald Bélisle, ainsi que de la directrice de l'organisme, Mme Marie-Claude Renaud.

Le gouvernement du Québec a investi 2,2 M$ dans ce projet par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Saint-Eustache contribue au projet à hauteur de près de 880 000 $.

La Maison d'hébergement le Préfixe

La Maison d'hébergement le Préfixe possède 6 chambres pour jeunes en difficultés. Ces derniers pourront bénéficier de services personnalisés, notamment pour apprendre à mieux communiquer, gérer la colère et vivre en collectivité. Quant à leurs parents, ils pourront être mieux conscientisés aux différentes facettes de leur rôle.

Les Habitations Autour de toit

Les Habitations Autour de toit comportent 12 studios qui accueillent des jeunes et des adultes à risque d'itinérance, pour une période transitoire de 2 ans. La résidence offrira un service de soutien, d'intervention sociale ainsi que de réinsertion sociale.

Citations :

« Quelle belle journée pour la région des Laurentides! Cette inauguration est une preuve supplémentaire que notre gouvernement travaille chaque jour pour offrir davantage de logements, mais plus encore, pour diversifier son offre en habitation! Les Québécoises et les Québécois, jeunes et moins jeunes, méritent de vivre dans un lieu correspondant à leurs besoins. Le Programme d'habitation abordable Québec démontre ici toute son utilité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Pour mieux venir en aide aux personnes en situation d'itinérance dans la région, nous nous assurons non seulement de soutenir l'hébergement d'urgence ou transitoire, mais aussi de fournir l'accompagnement nécessaire pour mener les personnes vers plus de stabilité, notamment par un appui au milieu communautaire. Notre engagement est clair : offrir à chacun et chacune la chance de rebâtir sa vie dans la dignité et la sécurité, afin que personne ne soit laissé derrière. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« Notre région a besoin de ressources comme la Maison d'hébergement le Préfixe et Les Habitations Autour de toit qui renforcent la solidarité dans notre communauté. Je suis heureuse de voir que ces milieux de vie pourront désormais accueillir des personnes dans le besoin et leur donner l'élan nécessaire pour reprendre leur vie en main. Félicitations à tous les partenaires associés à ce beau projet. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Aujourd'hui, c'est un véritable honneur d'inaugurer Les Habitations Autour de toit ainsi que la Maison d'hébergement le Préfixe, destinées à offrir un avenir meilleur à des citoyens de Deux-Montagnes. Ces réalisations répondent à des besoins essentiels pour notre communauté et seront d'une grande utilité pour garantir à chacun et chacune, quel que soit son parcours de vie, l'accès aux ressources nécessaire pour réussir. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir plus inclusif et solidaire; merci! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Deux-Montagnes

« Dans le contexte où l'itinérance pose un grave problème de société, la Ville de Saint-Eustache est heureuse d'avoir contribué financièrement à l'établissement de ces logements abordables, et de permettre ainsi à des personnes en situation d'extrême précarité de bénéficier de sécurité, de soutien et d'accompagnement, toutes choses nécessaires à leur cheminement. »

Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

« C'est avec une grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui Les Habitations Autour de toit et la Maison d'hébergement le Préfixe. Ces deux nouvelles ressources nous permettront de loger et d'accompagner des jeunes et des personnes vulnérables de notre communauté. Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ces deux projets. Enfin, je tiens à souligner l'engagement sans relâche des membres de notre conseil d'administration, de notre équipe et de nos partenaires. Ensemble, nous bâtissons une communauté solidaire où chacun peut vivre dans le respect et la dignité. »

Marie-Claude Renaud, directrice de l'organisme Les Ressources communautaires ACJ+

« Les deux projets inaugurés aujourd'hui ont vu le jour grâce à la vision et l'énergie de l'équipe d'ACJ+, de leurs partenaires et des bailleurs de fonds, tous unis par la volonté d'apporter des solutions concrètes et concertées aux besoins des personnes vulnérables à Saint-Eustache. L'équipe de Bâtir son quartier est fière d'avoir accompagné la réalisation de ces initiatives, qui offriront un toit et un accompagnement essentiels à celles et ceux qui en ont besoin pour retrouver leur place dans la société. »

Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

Fait saillant :

Ressources communautaires ACJ+ se donne pour mission d'offrir des services professionnels d'accompagnement, de soutien et d'écoute. Ces services répondent aux besoins individuels des usagers en tenant compte de la réalité propre à chacun d'eux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]