Inauguration de 17 logements sociaux et abordables pour les aînés du Domaine des Trois-Pistoles

TROIS-PISTOLES, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Trois-Pistoles et l'organisme Le Domaine des Trois-Pistoles ont souligné aujourd'hui l'inauguration des 17 logements sociaux et abordables prévus dans la troisième phase d'agrandissement de cet immeuble qui abrite des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 10,2 M$.

Le Domaine des Trois-Pistoles a bénéficié d'une subvention de plus de 4 M$ du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, le gouvernement du Canada a versé dans le projet plus de 3,1 M$ provenant de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Et de son côté, la Ville de Trois-Pistoles a accordé à l'organisme un montant de 133 000 $, en plus d'un rabais de taxes pour une durée de 35 ans.

Cette inauguration a été soulignée par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, qui était accompagnée de la ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, du maire de Trois-Pistoles, M. Maurice Vaney, et du président de l'organisme Le Domaine des Trois-Pistoles, M. Dany Hudon.

Citations :

« Permettre aux aînés de demeurer le plus longtemps possible dans un milieu de vie adapté à leurs besoins est une priorité pour notre gouvernement. Le Domaine des Trois-Pistoles, phase III, est un exemple concret de notre volonté d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables tout en offrant aux personnes aînées des milieux de vie de qualité, près de leur famille et de leur communauté. C'est exactement le type de projets que nous voulons multiplier partout au Québec pour répondre aux besoins croissants en habitation. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'inauguration de ce projet de 17 logements abordables à Trois-Pistoles illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements, les administrations municipales et les organismes collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'inauguration de cette troisième phase est une excellente nouvelle pour la communauté des Basques. Cet ajout permettra d'offrir encore plus de logements pour nos aînés tout en leur procurant un milieu de vie sécuritaire, abordable et profondément humain. Je tiens à féliciter l'équipe du Domaine des Trois-Pistoles et tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette troisième phase qui ajoute 17 logements supplémentaires. Cette réalisation témoigne de tout ce que nous pouvons accomplir lorsque les acteurs du milieu, les municipalités et les gouvernements travaillent ensemble pour répondre aux besoins de nos citoyens. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« L'inauguration de cette troisième phase témoigne de la vision portée par la Ville depuis 2008 : permettre à nos citoyens de vieillir dans leur milieu, entourés de leurs proches. Un logement adapté est essentiel, mais il prend tout son sens lorsqu'il s'inscrit dans une communauté qui offre des services de proximité, une vie culturelle riche, un environnement naturel exceptionnel et un accès à des soins de santé de qualité. C'est en préservant cet équilibre que Trois-Pistoles demeurera un milieu où l'on choisit de vivre et de vieillir. »

Maurice Vaney, maire de Trois-Pistoles

« Je remercie sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Grâce à cette collaboration, des aînés de notre communauté pourront vivre dans un milieu sécuritaire, accueillant et adapté à leurs besoins, tout en profitant d'une qualité de vie exceptionnelle près de leurs proches. »

Dany Hudon, président de l'organisme Le Domaine des Trois-Pistoles

Faits saillants :

Pas moins de 13 locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Trois-Pistoles.

Le Domaine des Trois-Pistoles a également reçu des contributions de 150 000 $ de la Caisse Desjardins des Basques et de 50 000 $ de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]